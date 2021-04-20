В Краснодаре хотят привести в порядок аварийный дом на Промышленной и расселить людей на время ремонта

На совещании в мэрии Краснодара 19 апреля чиновники обсудили состояние аварийной девятиэтажки на улице Промышленной

Девятиэтажный дом на улице Промышленной, 21/4 перешел в собственность муниципалитета от Министерства обороны. Сейчас здание находится в аварийном состоянии — там нужно не только отремонтировать крышу, но и заменить 23 перекрытия.

На совещании в администрации замглавы города Андрей Дорошев рассказал, что чиновники попросили Фонд капремонта провести расчеты, однако дому требуется не ремонт, а реконструкция.

«Все общежития, которые мы сегодня расселяем, это все нам передало Министерство обороны. Все с проблемами, в плачевном состоянии. Мы их принимаем и начинаем расселять», — отметил Первышов.