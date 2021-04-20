В Краснодаре хотят привести в порядок аварийный дом на Промышленной и расселить людей на время ремонта
На совещании в мэрии Краснодара 19 апреля чиновники обсудили состояние аварийной девятиэтажки на улице Промышленной
Девятиэтажный дом на улице Промышленной, 21/4 перешел в собственность муниципалитета от Министерства обороны. Сейчас здание находится в аварийном состоянии — там нужно не только отремонтировать крышу, но и заменить 23 перекрытия.
На совещании в администрации замглавы города Андрей Дорошев рассказал, что чиновники попросили Фонд капремонта провести расчеты, однако дому требуется не ремонт, а реконструкция.
«Все общежития, которые мы сегодня расселяем, это все нам передало Министерство обороны. Все с проблемами, в плачевном состоянии. Мы их принимаем и начинаем расселять», — отметил Первышов.
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Мэр сообщил, что ранее депутаты гордумы выделяли финансирование на проектно-сметную документацию по этому объекту, но деньги были возвращены из-за недостатка. Первышов поручил сделать необходимые заключения по несущим конструкциям в ближайшее время и подключить департамент строительства. По его словам, откладывать ремонт здания нельзя.
«Просадка одной из плит приведет к тому, что что строение посыплется, как карточный домик. Бездействовать нельзя», — сказал Первышов.
В доме находится 71 квартира. На время ремонтных работ городские власти пообещали расселить всех жителей многоэтажки.
Напомним, в октябре 2020 года в Краснодаре из-за сорванных сроков замены лифтов оштрафовали главу фонда капремонта Кубани.