В Майкопе вложат около 200 млн рублей в ремонт гостиницы «Адыгея»

Краснодарский край

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Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 21 июля посмотрел, как проходит капитальный ремонт гостиницы «Адыгея» в центре Майкопа

Напомним, капитальный ремонт гостиницы начался в 2020 году. Её построили в конце 60-х годов прошлого века. Это пятиэтажное здание площадью около 6 тыс. квадратных метров. Долгое время гостиница не работала из-за ветхого состояния.

Затем на аукционе её приобрел местный Виктор Михайловский, имеющий опыт строительства крупных объектов. Он считает проект очень перспективным в условиях создания туристического кластера. На восстановление гостиницы планируется направить около 200 млн рублей. 

Инвестор рассказал, что эксперты оценили техническое состояния постройки и демонтировали устаревшие конструкции. После ремонта гостиницу хотят довести до четырехзвездочного уровня. Номерной фонд составит 70 комнат. 

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Кроме того, в проекте  предусмотрены пристройка СПА-комплекса с бассейном, ресторан с террасой, конференц-зал, спортзал и просторная зона для ресепшена. На эти работы уйдет около двух лет.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 21 июля лично посмотрел, как идет ремонт. Он отметил, что нужно создавать современные условия для отдыха туристов. Также Кумпилов считает важным умение применять новые технологии с сохранением функционального значения здания и его исторического орнамента, который должно вписываться в общий архитектурный ансамбль.

Глава Адыгеи поручил продумать парковочную зону и уделить внимание озеленению территории.

 «Все должно быть в едином стиле, в том числе и находящаяся рядом остановка общественного транспорта. Важно, чтобы обновленный объект был не только современным, но и удобным и привлекательным местом отдыха для горожан и гостей республики. Продумайте все моменты, чтобы центр Майкопа соответствовал уровню столичного города», — сказал Мурат Кумпилов.

Капремонт Курорты и туризм Мурат Кумпилов

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