В Майкопе вложат около 200 млн рублей в ремонт гостиницы «Адыгея»

Напомним, капитальный ремонт гостиницы начался в 2020 году. Её построили в конце 60-х годов прошлого века. Это пятиэтажное здание площадью около 6 тыс. квадратных метров. Долгое время гостиница не работала из-за ветхого состояния.

Затем на аукционе её приобрел местный Виктор Михайловский, имеющий опыт строительства крупных объектов. Он считает проект очень перспективным в условиях создания туристического кластера. На восстановление гостиницы планируется направить около 200 млн рублей.

Инвестор рассказал, что эксперты оценили техническое состояния постройки и демонтировали устаревшие конструкции. После ремонта гостиницу хотят довести до четырехзвездочного уровня. Номерной фонд составит 70 комнат.