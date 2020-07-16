В Майкопе начался ремонт 60-летнего здания гостиницы «Адыгея», которая несколько лет была закрыта

Адыгея

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В Майкопе в июле начался капитальный ремонт здания гостиницы «Адыгея», которая долгое время не функционировала из-за ветхого состояния

Здание гостиницы в центре города было построено в 60-х годах XX века. Раньше там было 59 номеров и ресторанный комплекс. Общая площадь четырехэтажного сооружения составляет порядка 5,7 тыс. кв. метров.

В пресс-службе мэрии Майкопа рассказали порталу Юга.ру, что на проведенном аукционе гостиницу приобретел местный инвестор. Информация о новом собственнике и объеме инвестиций не уточняется.

В мэрии сообщили, что на сегодняшний день собственник провел оценку технического состояния постройки, в здании меняют окна и устаревшие конструкции.

«На данный момент информации об изменении функционального значения сооружения не поступало. При этом в случае реконструкции объекта новый дизайн-проект должен пройти процедуру обсуждения на республиканском градостроительном совете», — отметили в городском управлении архитектуры и градостроительства.

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