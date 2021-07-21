В Адыгее ввели особые меры поддержки самозанятых

Адыгея

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Исполнительный директор Фонда поддержки предпринимательства Адыгеи Азамат Коблев 21 июля рассказал про микрофинансирование самозанятых

С февраля 2021 года в Адыгее самозанятые могут взять микрозайм сроком до 36 месяцев в сумме до 500 тыс. рублей. Для привлечения самозанятых Фонд поддержки предпринимательства с 1 июля снизил процентную ставку. 

С 1 июля процентная ставка при наличии залога составляет не больше ключевой ставки Банка России, установленной на дату заключения договора микрозайма, минус 2,5%.  К примеру, сейчас ключевая ставка ЦБ — 5,5% годовых, следовательно, процентная ставка будет 3%.

Азамат Коблев 21 июля рассказал, что по новым условиям Фонда самозанятые смогут получить микрозайм до 100 тыс. рублей без залога и поручительства. Но подтвердить свой доход все равно придётся. 

Кроме того, все предприниматели смогут получить займ до 1 млн рублей по ставке описанной выше (ключевая ставка ЦБ минус 2,5%).

В фонде отметили, что самозанятые — это физические лица, официально работающие сами на себя. При этом годовой доход не может превышать 2,4 млн рублей. Самозанятые платят налоги — 4% от доходов.

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«Среди всех самозанятых 60% — мужчины, 40% — женщины. Топ женских профессий — мастер по маникюру, косметолог, парикмахер, логопед и няня. Топ мужских профессий — сантехник, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, грузчик, таксист и электрик», — отметили в Фонде.

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