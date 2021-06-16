Абинские металлурги рассказали старшеклассникам о работе завода

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Абинский ЭлектроМеталлургический завод провел экскурсию для школьников города

Представители предприятия устроили экскурсию ученикам 9–11 классов абинской школы № 4. Главная цель — познакомить будущих выпускников с инженерными профессиями черной металлургии.

Школьники встретились с руководителями производственных направлений, увидели работу основных цехов изнутри, изучили логистику и коммуникации завода.

«Благодаря таким мероприятиям подростки начинают интересоваться профессиональной деятельностью, оценивают свои возможности и перспективы карьерного роста, осознают значимость выбора будущей специальности», — пояснили в пресс-службе АЭМЗ.

Абинский район Образование Промышленность Школьники

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