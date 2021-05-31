«Роснефть» назвала Туапсинский НПЗ лучшим по энергоэффективности
Туапсинский нефтеперерабатывающий завод стал лучшим в рейтинге «Роснефти» по энергоэффективности за 2020 год
Туапсинский нефтеперерабатывающий завод — часть системы «Роснефти». Его новейшая история начинается с масштабной реконструкции в 2008 году. За короткий срок коллектив Туапсинского НПЗ вывел его в лидеры. Об этом говорит первое место среди предприятий нефтепереработки и нефтехимии по результатам внедрения Системы энергетического менеджмента, повышения энергоэффективности и энергосбережения.
В пресс-службе предприятия подчеркнули, что в «Роснефти» уделяют большое внимание энергоэффективности. Ведь оптимизация энергорасходов значима и для экологии, и для экономики предприятия. Поэтому в специально созданную рабочую группу по энергоэффективности на Туапсинском НПЗ включают технологов, энергетиков, метрологов и других сотрудников завода, работающих в данном направлении.
«В 2014 году мы впервые участвовали в проверке энергоэффективности и системы энергетического менеджмента и заняли третье место. В 2015 году Туапсинский НПЗ повторил этот успех, а в 2018-м поднялся на второе место. То, что наше предприятие в 2020 году заняло первое место в рейтинге «Роснефти», — заслуга всего коллектива. Это направление, требующее системной командной работы», — рассказала начальник теплотехнического отдела Надежда Макаренко.
Она пояснила, что добиться такого результата удалось благодаря внедрению и поддержанию на предприятии системы энергетического менеджмента по международному стандарту ISO 50001, что подтверждают сертификаты от международного контроллера.
Проверка энергоэффективности аудиторской группой АО «СПНУ «Роснефть-Термнефть» — это серьезная оценка способности предприятия выстроить слаженную работу.
Анализу подвергают эффективность энергетического менеджмента, качество формирования и исполнения программы энергосбережения, качество внутренних аудитов энергоэффективности заводских объектов, планирование и учет топливно-энергетических ресурсов, энергоэффективность технологических процессов нефтепереработки, в том числе систем электро- и теплоснабжения, проектирование и закупку оборудования с учетом энергосберегающих технологий.
Все параметры должны соответствовать чек-листу. За каждый пункт начисляется балл. И лишь после оценки всех предприятий, участвующих в проверке, аудиторы подводят итог и называют победителя, которым в 2020 году стал Туапсинский НПЗ.
В пресс-службе завода сообщили о разработке дорожной карты с основными целями и задачами на ближайшие два года, так как «в вопросах энергосбережения всегда есть куда стремиться».