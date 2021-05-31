«Роснефть» назвала Туапсинский НПЗ лучшим по энергоэффективности

Туапсинский нефтеперерабатывающий завод стал лучшим в рейтинге «Роснефти» по энергоэффективности за 2020 год

Туапсинский нефтеперерабатывающий завод — часть системы «Роснефти». Его новейшая история начинается с масштабной реконструкции в 2008 году. За короткий срок коллектив Туапсинского НПЗ вывел его в лидеры. Об этом говорит первое место среди предприятий нефтепереработки и нефтехимии по результатам внедрения Системы энергетического менеджмента, повышения энергоэффективности и энергосбережения.

В пресс-службе предприятия подчеркнули, что в «Роснефти» уделяют большое внимание энергоэффективности. Ведь оптимизация энергорасходов значима и для экологии, и для экономики предприятия. Поэтому в специально созданную рабочую группу по энергоэффективности на Туапсинском НПЗ включают технологов, энергетиков, метрологов и других сотрудников завода, работающих в данном направлении.

«В 2014 году мы впервые участвовали в проверке энергоэффективности и системы энергетического менеджмента и заняли третье место. В 2015 году Туапсинский НПЗ повторил этот успех, а в 2018-м поднялся на второе место. То, что наше предприятие в 2020 году заняло первое место в рейтинге «Роснефти», — заслуга всего коллектива. Это направление, требующее системной командной работы», — рассказала начальник теплотехнического отдела Надежда Макаренко.

Она пояснила, что добиться такого результата удалось благодаря внедрению и поддержанию на предприятии системы энергетического менеджмента по международному стандарту ISO 50001, что подтверждают сертификаты от международного контроллера.