Сочи атаковали гигантские бабочки, уничтожающие пальмы

В пресс-службе сочинского нацпарка сообщили, что в этом году на курорте наблюдается нашествие пальмового бурильщика.

Бабочки откладывают яйца в стволах пальм. Вылупившиеся гусеницы съедают деревья изнутри и уничтожают пальмы. Засохшие деревья нужно сжигать, чтобы не допустить распространения вредителя. Пальмам города уже нанес ущерб — на территории Сочи, включая центр и морской вокзал, усыхают деревья.

Как сообщали ЮГА.ру, в 2014 году при озеленении олимпийских объектов импортным посадочным материалом в Сочи завезли 20 новых вредителей, в том числе пальмового бурильщика.

Проблема нашествия бабочек находится под контролем министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова. Город выделит модульные участки по применению химпрепаратов для борьбы с вредителями. Сейчас начался эксперимент по использованию химзащиты: в сочинские пальмы вводят препараты от вредителей. Планируется использовать этот метод для пальм всего города.