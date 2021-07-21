Сочи атаковали гигантские бабочки, уничтожающие пальмы
Пальмовый бурильщик угрожает пальмам Сочи. Нацпарк уже отметил усыхающие деревья в городе
В пресс-службе сочинского нацпарка сообщили, что в этом году на курорте наблюдается нашествие пальмового бурильщика.
Бабочки откладывают яйца в стволах пальм. Вылупившиеся гусеницы съедают деревья изнутри и уничтожают пальмы. Засохшие деревья нужно сжигать, чтобы не допустить распространения вредителя. Пальмам города уже нанес ущерб — на территории Сочи, включая центр и морской вокзал, усыхают деревья.
Пальмового бурильщика легко опознать крупными размерами, пепельно-серыми верхними крыльями и красными нижними крыльями с белыми глазками, отороченными черным окаймлением.
Как сообщали ЮГА.ру, в 2014 году при озеленении олимпийских объектов импортным посадочным материалом в Сочи завезли 20 новых вредителей, в том числе пальмового бурильщика.
Проблема нашествия бабочек находится под контролем министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова. Город выделит модульные участки по применению химпрепаратов для борьбы с вредителями. Сейчас начался эксперимент по использованию химзащиты: в сочинские пальмы вводят препараты от вредителей. Планируется использовать этот метод для пальм всего города.