Дольщикам долгостроя «Снежная королева» в Краснодаре выплатят компенсацию

Строительством ЖК «Снежная королева» в Краснодаре занималось ООО «Контакт». Два 17-этажных дома общей площадью 15 тыс. 550 кв. метров должны были сдать еще в третьем квартале 2016 года, но дома так и не достроили.

В 2018 году Арбитражный суд Краснодарского края признал застройщика банкротом, а в 2019-м открыли конкурсное производство. Затем создали региональный фонд дольщиков, подписали соглашение о финансировании и передали документы для проведения строительной экспертизы.