Дольщикам долгостроя «Снежная королева» в Краснодаре выплатят компенсацию

Краснодарский край

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В Краснодаре дольщики ЖК «Снежная королева» получат 271 млн рублей компенсации

Строительством ЖК «Снежная королева» в Краснодаре занималось ООО «Контакт». Два 17-этажных дома общей площадью 15 тыс. 550 кв. метров должны были сдать еще в третьем квартале 2016 года, но дома так и не достроили.

В 2018 году Арбитражный суд Краснодарского края признал застройщика банкротом, а в 2019-м открыли конкурсное производство. Затем создали региональный фонд дольщиков, подписали соглашение о финансировании и передали документы для проведения строительной экспертизы.

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После проведения необходимых экспертиз в июне 2021 года независимые эксперты Фонда защиты прав дольщиков оценили стоимость квадратного метра и рассчитали сумму возмещения и сумму финансирования для завершения строительства.

Так как сумма возмещения оказалась меньше, было принято решение не достраивать ЖК, а выплатить дольщикам компенсацию. Так, 93 дольщика получат 271 млн рублей, сообщили на сайте фонда.

Юга.ру неоднократно писали про обманутых дольщиков. Накануне в Краснодаре признали банкротом застройщика «Авангард-Строй». А 1 июня признали банкротом Краснодарского застройщика «Таурас-96», обманувшего дольщиков на 1 млрд рублей.

Краснодар Обманутые дольщики Строительство

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