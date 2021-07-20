В Краснодаре на улице Дежнёва появился тротуар, которого там никогда не было
В мэрии Краснодара 20 июля рассказали о ходе ремонтных работ на улице им. Дежнёва
Улицу Дежнёва на участке от 2-й Заречной до Новороссийской приводят в этом году в порядок в рамках нацпроекта. Общая протяженность ремонтируемого участка — 1,45 км. Полностью завершить работы намерены до конца июля.
Как сообщили в мэрии, дорожники уже выполнили фрезерование проезжей части, заменили нижние и верхние слои асфальтобетонного покрытия. Также на участке от улицы 2-й Заречной до дома № 12 по Дежнёва расширили проезжую часть.
Кроме того, от Сормовской до Просторной по четной стороне появился тротуар длиной 410 метров.
«По просьбам жителей построили тротуар от Сормовской до Просторной по четной стороне длиной 410 метров. Там его никогда не было. Постарались учесть все потребности пешеходов и автомобилистов. Теперь улица выглядит совсем иначе», — отметил в своем телеграме мэр Краснодара Евгений Первышов.
Сейчас на улице устанавливают бордюры, обустраивают обочины и кюветы, затем рабочие приступят к замене дорожных знаков и нанесут разметку.
Напомним, сейчас в Краснодаре идет ремонт нескольких дорог. Так, например, участок по улице Гимназической перекрыли до 27 июля. К середине лета власти обещают закончить ремонт улицы в Пашковском микрорайоне. Дорожные работы на улице Благоева продлили до конца месяца, но 15 июля открыли проезд для транспорта.
Также в городе стартовал ремонт улицы Красной, в ходе которого обещают установить новые пандусы и привести в порядок проезд через трамвайные пути.
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