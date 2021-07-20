В Краснодаре на улице Дежнёва появился тротуар, которого там никогда не было

В мэрии Краснодара 20 июля рассказали о ходе ремонтных работ на улице им. Дежнёва

Улицу Дежнёва на участке от 2-й Заречной до Новороссийской приводят в этом году в порядок в рамках нацпроекта. Общая протяженность ремонтируемого участка — 1,45 км. Полностью завершить работы намерены до конца июля.

Как сообщили в мэрии, дорожники уже выполнили фрезерование проезжей части, заменили нижние и верхние слои асфальтобетонного покрытия. Также на участке от улицы 2-й Заречной до дома № 12 по Дежнёва расширили проезжую часть.

Кроме того, от Сормовской до Просторной по четной стороне появился тротуар длиной 410 метров.