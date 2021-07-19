В Краснодаре ограничат движение на переезде между улицами Горького и Красной из-за ремонта

В Краснодаре во время ремонта улицы Красной приведут в порядок проезд через трамвайные пути. Из-за этого 19 июля трамваи отправятся в депо раньше обычного

Напомним, ранее администрация Краснодара сообщила о ремонте проезжей части и тротуаров по улице Красной. Власти пообещали поставить современные пандусы на перекрестках, отремонтировать бордюры и устранить просадку плитки на тротуаре.

Также во время ремонта дорожники приведут в порядок переезд через трамвайные пути. Так, с 17 по 20 июля ограничено движение по четной половине переезда на пересечении улиц Горького и Красной. Нечетную половину закроют для проезда с 23:00 22 июля до 7:00 25 июля. В это время рабочие разберут существующий асфальт, заменят рельсошпальную решетку и выполнят укладку новых плит.

Кроме того, 19 июля из-за ремонта переезда трамваи, движущиеся по улице Горького, закончат работу раньше.