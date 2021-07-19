В Краснодаре ограничат движение на переезде между улицами Горького и Красной из-за ремонта

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре во время ремонта улицы Красной приведут в порядок проезд через трамвайные пути. Из-за этого 19 июля трамваи отправятся в депо раньше обычного

Напомним, ранее администрация Краснодара сообщила о ремонте проезжей части и тротуаров по улице Красной. Власти пообещали поставить современные пандусы на перекрестках, отремонтировать бордюры и устранить просадку плитки на тротуаре. 

Также во время ремонта дорожники приведут в порядок переезд через трамвайные пути. Так, с 17 по 20 июля ограничено движение по четной половине переезда на пересечении улиц Горького и Красной. Нечетную половину закроют для проезда с 23:00 22 июля до 7:00 25 июля. В это время рабочие разберут существующий асфальт, заменят рельсошпальную решетку и выполнят укладку новых плит.

Кроме того, 19 июля из-за ремонта переезда трамваи, движущиеся по улице Горького, закончат работу раньше. 

Время отправления последних рейсов трамваев № 2, 6, 7, 11, 21

Трамвайный маршрут № 2 «Улица Декабристов — улица Индустриальная»:

  • от улицы Декабристов: 22:00;
  • от улицы Индустриальной: 21:54.

Трамвайный маршрут № 6 «Юбилейный мкр. — улица Димитрова»:

  • из Юбилейного микрорайона: 21:21;
  • от улицы Димитрова: 22:21.

Трамвайный маршрут № 7 «Западное депо — улица Димитрова»:

  • от Западного депо: 21:34;
  • от улицы Димитрова: 22:26.

Трамвайный маршрут № 11 «Ж/д вокзал «Краснодар-I» — Юбилейный мкр.»:

  • от ж/д вокзала: 22:05;
  • из Юбилейного микрорайона: 22:44.

Трамвайный маршрут № 21 «Юбилейный мкр. — улица Солнечная»:

  • из Юбилейного микрорайона: 21:39;
  • от улицы Солнечной: 22:35.

Как писали Юга.ру, сейчас в Краснодаре идет ремонт нескольких дорог. Участок по улице Гимназической перекрыли до 27 июня. К середине лета власти обещают закончить ремонт улицы в Пашковском микрорайоне. Дорожные работы на улице Благоева продлили до конца месяца, но 15 июля открыли проезд для транспорта. 

Благоустройство Краснодар Общественный транспорт Ремонт дорог

Новости

В Краснодаре откроется выставка шахмат и современного искусства
Художник нарисовал карикатуру про цветение водорослей в Анапе
Нападением льва на подростка в Успенском районе заинтересовался глава СК Бастрыкин
В Адыгее будут судить экс-мэра Майкопа. Ему грозит до 15 лет лишения свободы
Жители Новороссийска и Ейска остались без воды из-за аварии
В четырех домах культуры Адыгеи сделали капремонт

Лента новостей

В парке «Краснодар» и других местах города появились цифровые арт‑объекты. Что это и зачем?
16 июля, 09:28
В парке «Краснодар» и других местах города появились цифровые арт‑объекты. Что это и зачем?
«Мэр Махачкалы приходит к нам на кофе»
15 июля, 18:05
«Мэр Махачкалы приходит к нам на кофе»
Создатель «Дома15» о культурной трансформации Дагестана
«Носи мини, а не варикоз!»
16 июля, 11:39 Партнерский
«Носи мини, а не варикоз!»
В Краснодаре прошел челлендж Клиники Екатерининской

Реклама на портале