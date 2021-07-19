В Краснодаре ограничат движение на переезде между улицами Горького и Красной из-за ремонта
В Краснодаре во время ремонта улицы Красной приведут в порядок проезд через трамвайные пути. Из-за этого 19 июля трамваи отправятся в депо раньше обычного
Напомним, ранее администрация Краснодара сообщила о ремонте проезжей части и тротуаров по улице Красной. Власти пообещали поставить современные пандусы на перекрестках, отремонтировать бордюры и устранить просадку плитки на тротуаре.
Также во время ремонта дорожники приведут в порядок переезд через трамвайные пути. Так, с 17 по 20 июля ограничено движение по четной половине переезда на пересечении улиц Горького и Красной. Нечетную половину закроют для проезда с 23:00 22 июля до 7:00 25 июля. В это время рабочие разберут существующий асфальт, заменят рельсошпальную решетку и выполнят укладку новых плит.
Кроме того, 19 июля из-за ремонта переезда трамваи, движущиеся по улице Горького, закончат работу раньше.
Трамвайный маршрут № 2 «Улица Декабристов — улица Индустриальная»:
- от улицы Декабристов: 22:00;
- от улицы Индустриальной: 21:54.
Трамвайный маршрут № 6 «Юбилейный мкр. — улица Димитрова»:
- из Юбилейного микрорайона: 21:21;
- от улицы Димитрова: 22:21.
Трамвайный маршрут № 7 «Западное депо — улица Димитрова»:
- от Западного депо: 21:34;
- от улицы Димитрова: 22:26.
Трамвайный маршрут № 11 «Ж/д вокзал «Краснодар-I» — Юбилейный мкр.»:
- от ж/д вокзала: 22:05;
- из Юбилейного микрорайона: 22:44.
Трамвайный маршрут № 21 «Юбилейный мкр. — улица Солнечная»:
- из Юбилейного микрорайона: 21:39;
- от улицы Солнечной: 22:35.
Как писали Юга.ру, сейчас в Краснодаре идет ремонт нескольких дорог. Участок по улице Гимназической перекрыли до 27 июня. К середине лета власти обещают закончить ремонт улицы в Пашковском микрорайоне. Дорожные работы на улице Благоева продлили до конца месяца, но 15 июля открыли проезд для транспорта.