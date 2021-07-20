Полиция Краснодара ищет мужчину, который 19 июля камнем разбил дверь троллейбуса и угрожал водителю и пассажирам

Инцидент произошел накануне днем в троллейбусе № 15. «На остановке «Улица Гаврилова» водитель попыталась урезонить разбушевавшегося пассажира, но последний достал из своих вещей камень и разбил им стекло двери троллейбуса», — рассказали в пресс-службе МУП «КТТУ». После порчи машины пассажир убежал, а водитель вызвала полицию. В пресс-службе УВМД по Краснодару порталу Юга.ру уточнили, что сообщение в полицию поступило в 11:20. Прибывший на место участковый поговорил с водителем и выяснил, что во время движения водитель с кондуктором заметили пассажира с камнем в руке, который вел себя неадекватно. Водитель попросила мужчину покинуть салон общественного транспорта. При выходе на остановке пассажир ударил по стеклу одной из дверей троллейбуса, что привело к трещине.

Телеканал «Краснодар» пообщался с водителем троллейбуса Наталией Внуковой, которая рассказала подробности истории. По ее словам, троллейбус подъехал к остановке «Улица Гаврилова», вышли-зашли пассажиры, она закрыла двери и продолжила движение. В этот момент в кабину постучала женщина, которая сообщила водителю, что в салоне находится неадекватный человек с камнем в руке и всем угрожает.

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«Я включила аварийку, пошла в салон, где находился человек с камнем в руки. Попросила выйти, он отказывался, начал замахиваться на меня камнем. В салоне были только женщины — молодые, пожилые, с маленькими детьми. Все просили выйти из салона, он долго упирался, но все-таки покинул салон. Выходя, ударил дверь среднюю этим камнем», — рассказала Внукова. Затем водитель побежала в кабину, закрыла двери, чтобы пассажир не смог зайти обратно, и стала звонить в полицию. «Это было страшно, глаза у него были налиты кровью. Думала, кого-то он ударит этим камнем, и за себя, конечно, тоже испугалась», — поделилась Внукова.

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Женщина рассказала, что перед тем, как убежать, пассажир еще раз кинул камень в троллейбус. Сейчас полиция проводит проверку, устанавливает личность и мотивы правонарушителя, а также причиненный им ущерб.