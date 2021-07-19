В Краснодаре нашли мертвой 14-летнюю девочку, которую унесло течением реки Кубани

19 июля в Краснодаре в русле реки нашли тело девочки, которая пропала, купаясь два дня назад вблизи Рождественского парка

Напомним, на прошлой неделе в Краснодаре унесло течением трех девочек. 15 июля в ЮМР рядом с бульваром Клары Лучко пропала 16-летняя девушка. Еще двух девочек унесло 17 июля.

Так, 14-летняя девочка пропала, когда купалась с подругами вблизи Рождественского парка. 17-летнюю девушку унесло течением в ночь с 17 на 18 июля в районе парка 30-летия Победы («Затон»).