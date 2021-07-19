«Краснодар» купит Кордобу за рекордные 20 млн евро

Краснодарский край, В мире

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СМИ сообщили, что ФК «Краснодар» заплатит «Герте» 20 млн евро за нападающего Джона Кордобу

«Краснодар» и «Герта» достигли предварительной договоренности о трансфере Джона Кордобы. В ближайшие дни 28-летний колумбийский форвард прилетит в Краснодар. Контракт с ним подпишут после прохождения медицинского осмотра, сообщила 18 июля пресс-служба клуба.

Официально сумма трансфера не разглашается, однако Kicker пишет, что «Краснодар» заплатит «Герте» 20 млн евро. Ранее немецкий клуб купил игрока у «Кельна» за 15 млн евро.

Как отметил «Чемпионат», это будет рекордная покупка в истории «Краснодара». Ранее самым дорогим футболистом «быков» считался полузащитник Реми Кабелла. «Краснодар» купил спортсмена в 2019 году у «Сент-Этьена». Он обошелся черно-зеленым в 14 млн евро.

ФК «Краснодар» Футбол

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