Гости и жители Геленджика смогут со скидкой посещать музей и бесплатно наблюдать за курортом через бинокль

На набережной Геленджика, напротив историко-краеведческого музея установили смотровой бинокль. В пресс-службе города предлагают бесплатно понаблюдать за дрейфующими на горизонте судами, гуляющими по набережной пешеходами, взлетом и посадкой самолетов.

А для тех, кто хочет не только созерцать современный Геленджик, но и погрузиться в его историю, городской историко-краеведческий музей предлагает скидку. При безналичной оплате познакомиться с экспозициями можно на 50 рублей дешевле: взрослый билет будет стоить 350 рублей, детский — 150 рублей.

Музей находится на улице Островского, 1 и работает без выходных:

с 9:00 до 18:00 по понедельникам,

с 9:00 до 20:00 по вторникам,

с 9:00 до 18:00 по средам,

с 9:00 до 21:00 по четвергам,

с 9:00 до 18:00 по пятницам,

с 9:00 до 20:00 по субботам,

с 9:00 до 22:00 по воскресеньям.

Вопросы о работе музея можно задать по телефону 8(86141)2-13-62.