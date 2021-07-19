В Геленджике установили бесплатный бинокль на набережной и предложили ходить в музей со скидкой
Гости и жители Геленджика смогут со скидкой посещать музей и бесплатно наблюдать за курортом через бинокль
На набережной Геленджика, напротив историко-краеведческого музея установили смотровой бинокль. В пресс-службе города предлагают бесплатно понаблюдать за дрейфующими на горизонте судами, гуляющими по набережной пешеходами, взлетом и посадкой самолетов.
А для тех, кто хочет не только созерцать современный Геленджик, но и погрузиться в его историю, городской историко-краеведческий музей предлагает скидку. При безналичной оплате познакомиться с экспозициями можно на 50 рублей дешевле: взрослый билет будет стоить 350 рублей, детский — 150 рублей.
Музей находится на улице Островского, 1 и работает без выходных:
- с 9:00 до 18:00 по понедельникам,
- с 9:00 до 20:00 по вторникам,
- с 9:00 до 18:00 по средам,
- с 9:00 до 21:00 по четвергам,
- с 9:00 до 18:00 по пятницам,
- с 9:00 до 20:00 по субботам,
- с 9:00 до 22:00 по воскресеньям.
Вопросы о работе музея можно задать по телефону 8(86141)2-13-62.