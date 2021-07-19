В Геленджике установили бесплатный бинокль на набережной и предложили ходить в музей со скидкой

Краснодарский край

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Гости и жители Геленджика смогут со скидкой посещать музей и бесплатно наблюдать за курортом через бинокль

На набережной Геленджика, напротив историко-краеведческого музея установили смотровой бинокль. В пресс-службе города предлагают бесплатно понаблюдать за дрейфующими на горизонте судами, гуляющими по набережной пешеходами, взлетом и посадкой самолетов.

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А для тех, кто хочет не только созерцать современный Геленджик, но и погрузиться в его историю, городской историко-краеведческий музей предлагает скидку. При безналичной оплате познакомиться с экспозициями можно на 50 рублей дешевле: взрослый билет будет стоить 350 рублей, детский — 150 рублей.

Музей находится на улице Островского, 1 и работает без выходных:

  • с 9:00 до 18:00 по понедельникам,
  • с 9:00 до 20:00 по вторникам,
  • с 9:00 до 18:00 по средам,
  • с 9:00 до 21:00 по четвергам,
  • с 9:00 до 18:00 по пятницам,
  • с 9:00 до 20:00 по субботам,
  • с 9:00 до 22:00 по воскресеньям.

Вопросы о работе музея можно задать по телефону 8(86141)2-13-62.

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