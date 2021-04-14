«Роза Хутор» рассказала о развлечениях на курорте в летнем сезоне

На курорте «Роза Хутор» с 1 мая начнется летний сезон

Зимний сезон завершится на курорте 18 апреля и буквально спустя две недели официально стартует летний. В этот период по-прежнему приоритетным направлением будет развитие природного туризма в горах. Для туристов доступны более 80 км и 11 пеших троп разной сложности, а в летнем сезоне курорт совместно с Сочинским национальным парком откроет еще два маршрута.

Отдыхающим предложат совершить велопрогулки по окрестностям курорта, посетить парк водопадов «Менделиха», этно-хутор «Шишин двор» на склоне хребта Аибга. Там располагается козья ферма, птичник, пасека и сыроварня, а неподалеку находятся Хаски-хутор и Оленья ферма.

Также на «Роза Хутор» будет работать семейный веревочный «Йети Парк». В нем есть маршруты не только для детей, но и для взрослых посетителей. Например, троллей с 22-метровой высоты.

В мае на курорте откроется Детская Горная Академия, где дети в игровой форме смогут освоить практические навыки для выживания в лесу. Их научат ставить палатку, искать питьевую воду и оказывать первую помощь.

Слушателям академии впервые предложат практикум «Тайная жизнь птиц», направленный знакомство с миром пернатых, обитающих на «Роза Хутор» — на территории и в окрестностях курорта 256 видов птиц.

Для любителей спорта организуют сплав на байдарках, каяках и рафтах по реке Мзымта в сопровождении инструктора — от точки пляжа горного озера до моста у вокзала «Роза Хутор». Протяженность маршрута — 2 км, преодолеть его можно за 15-30 минут.

На высоте более 1 тыс. метров над уровнем моря можно посетить уникальный «Роза Вейк Парк» — мультиспортивный комплекс для занятий вейкбордом, фрисби, сап-серфингом, пляжным волейболом и теннисом.

Любителям пляжного отдыха «Роза Хутор» будет доступна не только зону Rosa Beach в Роза Долине, но и новый SunShine Park в Горной Олимпийской деревне c открытым бассейном, лежаками, баней и гастробаром на панорамной смотровой площадке.

Для тех, кто предпочитает морские купания, организуют регулярные бесплатные шаттлы для поездок на оборудованный пляж курорта в Имеретинской низменности.

В летнем сезоне также продолжат свою работу и круглогодичные аттракционы — подвесной мост, высокогорные качели на Роза Пик, родельбан в Горной Олимпийской деревне, этнографический комплекс «Моя Россия».