Стадион «Краснодар» показал новую иллюминацию крыши
16 июля фотограф Евгений Таранжин выложил снимки трех новых режимов подсветки стадиона «Краснодар»
В преддверии нового сезона ФК «Краснодар» завершает контрольные матчи игрой с немецкой «Арминией» 18 июля дома. 25 июля клуб сыграет первый матч Российской премьер-лиги 2021/2022 с «Уралом» в Екатеринбурге.
Недавно стадион команды тестировал новые режимы подсветки — голубой, темно-синий и алый. Это стало известно благодаря фотографиям краснодарца Евгения Таранжина, с дрона снявшего три новые схемы освещения. Их можно увидеть и в видео с презентации новой формы клуба.
Основной стадион тоже напоминает о себе) pic.twitter.com/kalxCgw8Op— Евгений Таранжин (@_johnysimo) July 16, 2021
Как сообщали Юга.ру, в феврале стадион «Краснодар» тестировал новые заставки «Гол» и «Победа» с музыкой и подсветкой.