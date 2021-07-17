Стадион «Краснодар» показал новую иллюминацию крыши

Краснодарский край

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16 июля фотограф Евгений Таранжин выложил снимки трех новых режимов подсветки стадиона «Краснодар»

В преддверии нового сезона ФК «Краснодар» завершает контрольные матчи игрой с немецкой «Арминией» 18 июля дома. 25 июля клуб сыграет первый матч Российской премьер-лиги 2021/2022 с «Уралом» в Екатеринбурге.

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Недавно стадион команды тестировал новые режимы подсветки — голубой, темно-синий и алый. Это стало известно благодаря фотографиям краснодарца Евгения Таранжина, с дрона снявшего три новые схемы освещения. Их можно увидеть и в видео с презентации новой формы клуба.

Как сообщали Юга.ру, в феврале стадион «Краснодар» тестировал новые заставки «Гол» и «Победа» с музыкой и подсветкой.

Архитектура Стадион ФК «Краснодар» Фотография

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Стадион «Краснодар» показал новую иллюминацию крыши
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