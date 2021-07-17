Стадион «Краснодар» показал новую иллюминацию крыши

16 июля фотограф Евгений Таранжин выложил снимки трех новых режимов подсветки стадиона «Краснодар»

В преддверии нового сезона ФК «Краснодар» завершает контрольные матчи игрой с немецкой «Арминией» 18 июля дома. 25 июля клуб сыграет первый матч Российской премьер-лиги 2021/2022 с «Уралом» в Екатеринбурге.

Недавно стадион команды тестировал новые режимы подсветки — голубой, темно-синий и алый. Это стало известно благодаря фотографиям краснодарца Евгения Таранжина, с дрона снявшего три новые схемы освещения. Их можно увидеть и в видео с презентации новой формы клуба.

Основной стадион тоже напоминает о себе) pic.twitter.com/kalxCgw8Op — Евгений Таранжин (@_johnysimo) July 16, 2021