«Тихорецкий» удвоит производство муки при поддержке Сбера

Партнерский Краснодарский край

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АО «КХП Тихорецкий» продолжит модернизацию производства, начатую ранее в сотрудничестве со Сбером

Соответствующее соглашение подписали управляющий Сбербанка по Краснодарскому краю и Республике Адыгея Татьяна Сергиенко и гендиректор АО Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий» Евгений Чернецкий в ходе пресс-тура на производство.

Модернизация предприятия проходит поэтапно. Ее результаты сотрудники предприятия показали на экскурсии для топ-менеджмента краевого Сбербанка и журналистов региональных СМИ. Комбинат уже приобрел высокотехнологичное оборудование для анализа зерна, обновил автоматическую линию фасовки, купил автотехнику для перевозки и оптимизировал внутреннюю логистику.

Следующий этап проекта — строительство новой мельницы, способной перерабатывать 1200 тонн зерна в сутки. В проект планируется вложить 1,5 млрд рублей.

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«Краснодарский край — это основной аграрный регион нашей страны, поэтому Сбер уделяет особое внимание работе с предприятиями отрасли, более 30% кредитов юрлицам мы выдаем агробизнесу. Сбер с готовностью поддержал инвестпроект по модернизации АО «КХП Тихорецкий», поскольку он имеет большое значение как для развития промышленности и глубокой переработки, так и для повышения качества продуктов питания жителей Кубани. Уверена, что многолетний опыт работы на рынке и грамотный управленческий состав позволят компании в короткие сроки провести модернизацию», — сказала управляющий Сбербанка по Краснодарскому краю и Республике Адыгея Татьяна Сергиенко.

«Строительство нового мельничного комплекса — это уникальный проект не только для юга РФ, но для страны в целом. Мы планируем вдвое увеличить объем производства, чтобы выпускать муку разных сортов для каждой категории потребителей. Реализация проекта позволит нам увеличить долю рынка в РФ до 10%. Порядка 60% муки планируется отправлять на экспорт, таким образом реализуя программу руководства Краснодарского края по развитию несырьевого экспорта», — сообщил председатель совета директоров АО «КХП Тихорецкий» Алексей Верхотуров.

Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий» основан в 1946 году. Он находится на пересечении ж/д и автомагистралей, соединяющих с регионами РФ. «Тихорецкий» входит в пятерку крупнейших мукомольных предприятий страны и занимает третье место по экспорту муки по данным Федеральной таможенной службы. Тихорецкая мука представлена в крупных розничных сетях России и поставляется в Израиль, Беларусь, Абхазию, Грузию, Узбекистан и Венесуэлу.

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