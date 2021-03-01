«Екатеринодар-Агро» построит элеватор за 120 млн рублей

Под строительство элеватора компания «Екатеринодар-Агро» купила 5,55 га в Абинском районе Краснодарского края

Компания планирует построить в станице Мингрельской хранилище мощностью 30 тыс. тонн. Проект элеватора подразумевает комплекс очистки, сушки и хранения риса-сырца, пшеницы, кукурузы, бобовых и других культур. Запуск и техническое открытие запланировано на 1 августа 2021 года.

Производственная мощность в год составит 360 тыс. тонн очистки и подработки продукции, 180 тыс. тонн — сушки риса и прочих культур.

В пресс-службе компании подчеркнули, что преимуществом Мингрельского элеватора станет близость к ж/д станции Ахтырской (25 км) и Новороссийскому и Темрюкскому портам (по 120 км).