Более 60% сотрудников «ЕвроХим» сделали прививку от коронавируса

Партнерский Краснодарский край

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73% сотрудников «ЕвроХим — Белореченские минудобрения» уже имеют антитела к вирусу или вакцинировались

К 23 июня на «ЕвроХим — Белореченские минудобрения» 631 сотрудник имеет иммунитет к коронавирусу — это 73% от общего количества.

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«Тема вакцинации сейчас самая важная в мире. Сделать прививку — это возможность не только обезопасить себя и свое окружение от опасного вируса, но и вернуться к нормальному образу жизни без антиковидных мер и ограничений. У нас привито более 60% сотрудников, плюс 10%, которые имеют антитела. То есть мы можем сказать, что на «ЕвроХим-БМУ» уже сформирован коллективный иммунитет», — комментирует исполнительный директор предприятия Вадим Паршаков.

Компания «ЕвроХим» Андрея Мельниченко уделяет особое внимание вакцинации от коронавируса. На предприятии подчеркивают, что коллективный иммунитет необходим, чтобы уберечь себя, близких и коллег от заболевания. В Белореченске, Кингисеппе и Котельниково привились более 60% сотрудников «ЕвроХима».

Белореченский район Вакцинация ЕвроХим Коронавирус

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