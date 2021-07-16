В Сочи нашли подростков, которые три дня назад пропали в горах

Краснодарский край

Распечатать

16 июля спасатели на вертолете эвакуировали двух подростков с вершины горы в Сочи

Напомним, 16-летние Ян Швецов и Даниил Бубнов (один из них сочинец, второй — житель Нижнего Новгорода) 13 июля ушли в однодневный поход на гору Сахарную, расположенную выше водопадов Ажек в Верхне-Сочинском участковом лесничестве Сочинского нацпарка. Они поднялись на высоту 1 тыс. 550 метров и перестали выходить на связь.

С вечера того же дня подростков искали сотрудники МЧС, ЮРПСО, альпинисты и авиация. 15 июля СК объявил о начале доследственной проверки.

Утром 16 июля в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю сообщили, что одного из подростков нашли. Им оказался житель Нижнего Новгорода.

Подробности случившегося рассказали в пресс-службе нацпарка. Сочинец получил травму ноги, из-за чего они не могли спуститься с горы. Полтора дня назад подростки услышали звуки вертолета и поняли, что их ищут.

«Так как друг получил травму ноги и не мог самостоятельно передвигаться дальше, приняли решение, что он пойдет искать помощи спасателей один», — сообщили в пресс-службе.

Читайте также:

Мальчик вышел к базовому лагерю Росгвардии, расположенному между горами Сахарной и Амуко. Ему помогли подняться на вершину горы Сахарной, откуда эвакуировали на вертолете. Парня доставили на базу спасательного отряда и передали врачам скорой помощи. Сейчас он в больнице.

В пресс-службе ЮРПСО МЧС России уточнили, что при встрече с поисковой группой подросток рассказал, что его травмированный друг находится в верховье реки Ушхо. К нему выдвинулись спасатели.

В 11:51 в СК сообщили, что второго пропавшего подростка нашли, его эвакуируют вертолетом для оказания неотложной помощи.

Дети Заповедники Кубань-СПАС Курорты и туризм Лесное хозяйство Происшествия Следственный комитет Сочи Спасение

Новости

В Юбилейном микрорайоне Краснодара пропала девушка, которая плавала в реке
В Сочи нашли подростков, которые три дня назад пропали в горах
Билеты на первый матч на новом стадионе ФК «Краснодар» раскупили за несколько часов
Жителям России, которые хотят стать донорами костного мозга, теперь достаточно сделать дома мазок и отправить его по почте
На Кубани собирают деньги на слуховые аппараты для 6-летней Сони с двусторонней глухотой
В Сочи появится вертолетное такси

Лента новостей

В парке «Краснодар» и других местах города появились цифровые арт‑объекты. Что это и зачем?
Сегодня, 09:28
В парке «Краснодар» и других местах города появились цифровые арт‑объекты. Что это и зачем?
«Мэр Махачкалы приходит к нам на кофе»
Вчера, 18:05
«Мэр Махачкалы приходит к нам на кофе»
Создатель «Дома15» о культурной трансформации Дагестана
«Носи мини, а не варикоз!»
Сегодня, 11:39 Партнерский
«Носи мини, а не варикоз!»
В Краснодаре прошел челлендж Клиники Екатерининской

Реклама на портале