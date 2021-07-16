В Сочи нашли подростков, которые три дня назад пропали в горах

16 июля спасатели на вертолете эвакуировали двух подростков с вершины горы в Сочи

Напомним, 16-летние Ян Швецов и Даниил Бубнов (один из них сочинец, второй — житель Нижнего Новгорода) 13 июля ушли в однодневный поход на гору Сахарную, расположенную выше водопадов Ажек в Верхне-Сочинском участковом лесничестве Сочинского нацпарка. Они поднялись на высоту 1 тыс. 550 метров и перестали выходить на связь. С вечера того же дня подростков искали сотрудники МЧС, ЮРПСО, альпинисты и авиация. 15 июля СК объявил о начале доследственной проверки.

Утром 16 июля в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю сообщили, что одного из подростков нашли. Им оказался житель Нижнего Новгорода. Подробности случившегося рассказали в пресс-службе нацпарка. Сочинец получил травму ноги, из-за чего они не могли спуститься с горы. Полтора дня назад подростки услышали звуки вертолета и поняли, что их ищут. «Так как друг получил травму ноги и не мог самостоятельно передвигаться дальше, приняли решение, что он пойдет искать помощи спасателей один», — сообщили в пресс-службе.

Читайте также: Заблудившихся в горах Сочи туристов эвакуировали на вертолете в Красную Поляну

Мальчик вышел к базовому лагерю Росгвардии, расположенному между горами Сахарной и Амуко. Ему помогли подняться на вершину горы Сахарной, откуда эвакуировали на вертолете. Парня доставили на базу спасательного отряда и передали врачам скорой помощи. Сейчас он в больнице.