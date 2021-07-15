«Магнит» официально выкупил «Дикси». Из-за этого могут закрыться некоторые магазины краснодарского ретейлера
«Магнит» 15 июля сообщил, что ФАС согласовала покупку «Дикси»
Напомним, «Магнит» 18 мая сообщил, что договорился о покупке магазинов группы «Дикси». Тогда предварительно стоимость сделки оценили в 92,4 млрд рублей. После подписания соглашения во владения «Магнита» перейдут 2 тыс. 651 магазин «Дикси» и 39 суперсторов под брендом «Мегамарт».
Также гендиректор «Магнита» Ян Дюннинг рассказал, что магазины продолжат работать под брендом «Дикси» как отдельное юридическое лицо. Отметим, в 2019 году «Дикси» объединилась с торговыми сетями «Красное & Белое» и «Бристоль».
15 июля пресс-служба ПАО «Магнит» сообщила, что Федеральное антимонопольная служба согласовала приобретение 100% акций «Дикси» АО «Тандер». Но 142 магазина «Дикси» в 53 муниципалитетах все равно останутся вне сделки.
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Дело в том, что согласно предписанию ФАС, компания должна соблюсти ограничение по доле рынка в размере 25% в отдельных муниципальных образованиях.
Кроме того, «Магниту» необходимо разово до 1 июля 2022 года снизить долю рынка до 35% в 22 муниципалитетах. Из-за этого в некоторых регионах могут закрыться магазины сети.
«Компания проведет детальный анализ операционных и финансовых показателей каждого отдельного магазина с целью возможной корректировки действующей сети «Магнит» или приобретенных магазинов под брендом «Дикси», — отметили в пресс-службе.