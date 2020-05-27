ФАС проверит наличие картельного сговора между «Магнитом» и другой торговой сетью из-за цен на гречку

В Федеральной антимонопольной службе 26 мая рассказали о подозрениях в картельном сговоре ретейлера «Магнит» и других торговых сетей

«Однако в ходе ВКС выяснилось, что торговая наценка на гречневую крупу "Экстра" торговой марки "Увелка" в сети "Магнит" в отдельные периоды превышала более 200%», — заявили в пресс-службе ФАС 26 мая.

Поводом для проверки стало изучение цен на социально значимые товары, в том числе на гречку, во время пандемии коронавируса. В ФАС рассказали, что в апреле 2020 года одобрили инициативу компании «Х5 Ритейл Групп» о продаже социально значимых товаров без торговой наценки, по цене поставщика. По данным службы, «Магнит» присоединился к акции.

Кроме того, челябинское управление службы заподозрило «Магнит» и торговую сеть SPAR в картельном сговоре в целях повышения цен на гречку. В связи с этим в Федеральной антимонопольной службе поручили территориальным управлениям в 56 регионах провести проверки. Начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев отметил, что наказанием за сговор могут быть административный штраф размером до 15% годового оборота компании, а также уголовная ответственность.

В «Магните» порталу Юга.ру 27 мая заявили, что пока не имеют докуметов, описывающих суть претензий ФАС.

«"Магнит" открыт к взаимодействию с ведомством и окажет регулятору всемерное содействие в осуществлении указанных проверочных мероприятий», — отметили в пресс-службе компании.

Как писали Юга.ру, в мае «Магнит» вошел в мировой рейтинг крупнейших публичных компаний от Forbes.