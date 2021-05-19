«Магнит» выкупит «Дикси» за 92 млрд рублей

Краснодарский край, Вся Россия

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«Магнит» 18 мая сообщил, что договорился о покупке магазинов группы «Дикси»

АО «Тандер» выкупит 100 % акций холдинга «Дикси». Предварительно стоимость покупки оценивают в 92,4 млрд рублей. После подписания соглашения во владения «Магнита» перейдут 2 тыс. 651 магазин «Дикси» и 39 суперсторов под брендом «Мегамарт».

Большинство магазинов «Дикси» находятся в Москве, Санкт-Петербурге. Общая торговая площадь составляет 854 тыс. кв. метров, из которых 778 тыс. имеют формат «у дома». Кроме того, в рамках сделки «Магнит» приобретет пять распределительных центров в Челябинске, Москве и Санкт-Петербурге, сообщили 18 мая в пресс-службе «Магнита».

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Гендиректор «Магнита» Ян Дюннинг рассказал, что магазины продолжат работать под брендом «Дикси» как отдельное юридическое лицо. Он подчеркнул, что считает сотрудников и руководство холдинга одной из сильных сторон компании.

Отметим, в 2019 году «Дикси» объединилась с торговыми сетями «Красное & Белое» и «Бристоль».

Как писали Юга.ру, в 2020 году «Магнит» вошел в мировой рейтинг крупнейших публичных компаний от Forbes.

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