В Анапе создадут агентство по продвижению российского вина

Краснодарский край, Вся Россия

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Открытую декларацию о сотрудничестве в сфере продвижения российского вина подписали глава Анапы и управляющий акционер ГК «Ариант»

Василий Швец и Александр Кретов встретились в поселке Виноградном. Там «Ариант» строит Центр энологического туризма, где решили создать Национальное агентство маркетинга российского вина. «НАМ Российского вина!» будет продвигать вино из российского винограда на внутреннем и зарубежном рынке.

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«Сегодняшнее событие — еще один серьезный шаг в реализации стратегии губернатора Краснодарского края по развитию виноградарской отрасли и популяризации российского вина. К декларации присоединятся и другие заинтересованные участники рынка», — отметил Василий Швец.

В документе обозначили задачи сотрудничества. Участники планируют сформировать единый бренд российского вина, обеспечить международное признание России как винодельческой страны, увеличивать экспорт и развивать территории своих муниципалитетов для устойчивого развития винодельческой отрасли. Большую роль уделяют энотуризму и конгрессно-выставочной деятельности.

Анапа Василий Швец Вино Курорты и туризм

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