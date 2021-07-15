В Ростове-на-Дону откроют первую в России ординатуру для ветеринарных врачей

Программа призвана восполнить дефицит специалистов-практиков в ветклиниках и предоставить молодым ветврачам широкие карьерные возможности. Проект запускают в режиме образовательного эксперимента, поскольку сейчас ветеринарные ординатуры не предусмотрены российским законодательством. Первый набор планируется в 2022 году, обучение доступно на бюджетной и коммерческой основе.

«Законом не предусмотрены ординатуры по ветеринарным наукам. Кроме того, в мировой вузовской практике нет формата обучения, который проектируем мы. На Западе процесс обучения устроен так: государство делегирует право подготовки ординатора общественным организациям, в которых один врач-специалист готовит одного ординатора. То есть, это не массовый выпуск. В России законодательство совершенно другое, государство не делегирует подготовку кадров высшей квалификации общественным организациям. Чтобы открыть ординатуру по ветеринарии, необходим ряд законодательных изменений, которые мы обсуждаем в Минобрнауки. Сейчас ДГТУ без преувеличения формирует федеральную повестку, пытается модернизировать систему регулирования высшего образования», — рассказал декан факультета «Биоинженерия и ветеринарная медицина» ДГТУ Алексей Ермаков.

При поступлении ординаторы сами выберут специальность: внутренние болезни животных, хирургия, стоматология, анестезиология, клинико-лабораторная диагностика, патология и судебная ветеринария, радиология, кардиология, дерматология, акушерство, офтальмология, онкология или ветменеджмент. Наставниками будут профессора, доктора и кандидаты ветеринарных наук, действующие сотрудники клиник из разных городов России и мира.