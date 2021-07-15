В Ростове-на-Дону откроют первую в России ординатуру для ветеринарных врачей
Экспериментальную ординатуру для ветеринарных врачей откроет Донской государственный технический университет
Программа призвана восполнить дефицит специалистов-практиков в ветклиниках и предоставить молодым ветврачам широкие карьерные возможности. Проект запускают в режиме образовательного эксперимента, поскольку сейчас ветеринарные ординатуры не предусмотрены российским законодательством. Первый набор планируется в 2022 году, обучение доступно на бюджетной и коммерческой основе.
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«Законом не предусмотрены ординатуры по ветеринарным наукам. Кроме того, в мировой вузовской практике нет формата обучения, который проектируем мы. На Западе процесс обучения устроен так: государство делегирует право подготовки ординатора общественным организациям, в которых один врач-специалист готовит одного ординатора. То есть, это не массовый выпуск. В России законодательство совершенно другое, государство не делегирует подготовку кадров высшей квалификации общественным организациям. Чтобы открыть ординатуру по ветеринарии, необходим ряд законодательных изменений, которые мы обсуждаем в Минобрнауки. Сейчас ДГТУ без преувеличения формирует федеральную повестку, пытается модернизировать систему регулирования высшего образования», — рассказал декан факультета «Биоинженерия и ветеринарная медицина» ДГТУ Алексей Ермаков.
При поступлении ординаторы сами выберут специальность: внутренние болезни животных, хирургия, стоматология, анестезиология, клинико-лабораторная диагностика, патология и судебная ветеринария, радиология, кардиология, дерматология, акушерство, офтальмология, онкология или ветменеджмент. Наставниками будут профессора, доктора и кандидаты ветеринарных наук, действующие сотрудники клиник из разных городов России и мира.
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Обучение состоит из общеуниверситетского и индивидуального блоков. В первом ординаторы изучат спецпредметы: доказательную медицину, биостатистику, биоэтику, зоонозы, организационную психологию и андрогогику. А во втором блоке отработают знания на практике в ветклиниках. Обучающиеся под руководством как минимум двух сотрудников клиник будут изучать и анализировать истории болезней, принимать пациентов, проводить операции и экспериментальные исследования.
Партнерами ординатуры выступили Минобрнауки, Минсельхоз, Ассоциация практикующих ветврачей и Россельхознадзор. Планируют привлечь и крупнейших профильных работодателей.
«Это самое важное событие в жизни профессионального сообщества за последние 30 лет — наравне с Европейским ветеринарным конгрессом FECAVA-2019. Появление высококлассных специалистов даст импульс к развитию ветеринарной науки и практики, благоприятно отразится на качестве ветуслуг», — отметил президент Российской ассоциации практикующих ветеринарных врачей, заслуженный ветеринарный врач РФ Сергей Середа.