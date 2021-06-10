В ДГТУ выделили больше 5 тыс. бюджетных мест

Начиная с 10 июня в ДГТУ можно подать документы для поступления. Вуз готов принять более 5 тыс. студентов на бюджет

В Донском государственном техническом университете 10 июня стартовала работа приемной комиссии. Для поступающих на бакалавриат, специалитет, магистратуру и среднее профессиональное образование в этом году выделили 5 349 бюджетных мест. Из них 4 024 — бакалавриат и специалитет, 828 –магистратура и 505 мест для СПО. С 10 июня начался прием абитуриентов на коммерческую форму обучения, с 17 июня откроется прием на бюджет. Подать документы можно очно или в электронной форме через личный кабинет.

Для зачисления в ДГТУ на бакалавриат и специалитет нужно сдать ЕГЭ по русскому языку, профильному предмету и предмету по выбору вуза. Дополнительные баллы при поступлении могут быть начислены за итоговое сочинение, портфолио индивидуальных достижений, аттестат с отличием, золотой значок ГТО, творческие успехи, волонтерское удостоверение и результаты олимпиад. Абитуриенты могут получить до 10 дополнительных баллов. Кроме того, ректор ДГТУ Бесарион Месхи рассказал, что в вузе продолжит действовать механизм «Зеленая волна». Университет безвозмездно компенсирует стоимость обучения абитуриентам, которые недоберут баллы при поступлении на бюджетные места первого курса очной формы, а также на направления, где бюджет не предусмотрен. На программу выделили 219 мест. Чтобы принять участие в программе, необходимо подать в вуз полный пакет документов, как можно раньше. Ключевым показателем для отбора станет порядковый номер заявления.

В этом году ДГТУ первым реализует приемную кампанию в формате многофункционального центра. В вузе организуют консультационные зоны, площадки приема и оформления документы. Победители и призеры интеллектуальных соревнований, выпускники, набравшие высокие баллы ЕГЭ и обучающиеся профильных классов смогут подать документы в зоне индивидуального сопровождения. Кроме того, с 10 июня в вузе начнет работать колл-центр.

Подробная информация о приемной кампании размещена на сайте вуза в специальном разделе. Телефоны колл-центра: 8-800-100-19-30, 8 (863) 306-20-20.

Этапы поступления: 29 июля завершается прием документов от поступающих с результатами ЕГЭ и от тех, кто поступает без вступительных испытаний (победители и призеры олимпиад).

2 августа — публикация конкурсных списков.

4 августа — окончание приема заявлений о согласии на зачисление от тех, кто поступает на бакалавриат и специалитет без вступительных испытаний и на места в пределах квот.

6 августа — публикация приказов о зачислении тех, кто поступает без вступительных испытаний, а также по квотам.

11 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление от абитуриентов в рамках основного конкурса (по ЕГЭ).

17 августа издаются приказы о зачислении тех, кто поступает по ЕГЭ. В 2021 году зачисление будет производиться только при представлении согласия о зачислении.