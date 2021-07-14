В Краснодаре отремонтируют улицу Седина, которая станет проездом между Ростовским Шоссе и Российской

В мэрии Краснодара 14 июля рассказали, как будут бороться с превышением скорости на улице Седина после ремонта

14 июля глава Краснодара Евгений Первышов и депутат Госдумы Дмитрий Ламейкин проверили ход ремонтных работ по улице Седина от Ростовского Шоссе до улицы Бульварной.

Протяженность ремонтируемого участка — 1 км. Завершить работы планируют до 31 июля. Сейчас на улице обустраивают пять искусственных неровностей, чтобы после ремонта водители не могли превышать скорость на участке.

«Здесь все же частный сектор, а не шоссе», — подчеркнул Первышов.

Также дорожники ремонтируют съезды к частным дворам, а после начнут укреплять обочины, наносить разметку и менять дорожные знаки. На участке уже заменили основания проезжей части, уложили нижний и верхний слои асфальта и нарастили горловины ливневых колодцев.

Как рассказал глава городского дептранса Владимир Архипов, после обновления улица станет еще одним альтернативным проездом между Ростовским Шоссе и улицей Российской.

В своем телеграм-канале Первышов пообещал, что в этой части Краснодара разработают проект по развитию дорожной сети в районе Жигуленко, который предусматривает строительство ливневой канализации.

Кроме того, на госэкспертизе находится проект реконструкции Ростовского Шоссе. По словам Первышова, власти также планируют отремонтировать дорогу по улице Автомобильной. Сейчас заканчивается оформление земельной документации.

Дмитрий Ламейкин подытожил, что на дорожную инфраструктуру в Краснодаре тратятся «беспрецедентные» средства. Только в этом году на эти цели заложено около 2 млрд рублей.

Напомним, в Краснодаре сейчас чинят еще ряд дорог. На улице Северной ремонтируют проезжую часть, из-за чего 14 июля сократят время работы троллейбусов. Также в городе начался ремонт проезжей части и тротуаров на улице Красной. К середине лета власти обещают закончить ремонт улицы в Пашковском микрорайоне, а дорожные работы на улице Благоева продлили до конца июля.