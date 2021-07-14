Двое подростков заблудились в горах Сочи
13 июля в районе горы Сахарной в Сочи заблудились подростки, их ищут спасатели
13 июля в 7:00 двое 16-летних подростков, один из них — сочинец, второй — житель Нижегородской области, ушли в однодневный поход на гору Сахарную. С собой у них был небольшой запас еды. Палатки, спальники и фонари они не брали. На учете в территориальных органах МЧС туристическая группа не стояла.
В 16:32 подростки позвонили родители и сообщили, что поднялись на вершину и находятся на высоте 1 тыс. 550 метров. Они рассказали, что планируют спускаться вниз, после чего перестали выходить на связь. Их телефоны недоступны.
Мать одного из мальчиков сообщила о случившемся в 21:45 оперативному дежурному ЮРПСО МЧС России. В 22:55 на поиски выехала группа спасателей.
Одна часть группы ушла в сторону хребта Прохладного, чтобы обследовать предполагаемые места для ночевки, где есть источники питьевой воды. Вторая группа поднялась на Родниковую поляну у подножия горы Сахарной и начала подниматься на вершину. Им удалось обнаружить две пары свежих следов от обуви, направленных вниз по склону.
В ночь на 14 июля спасатели обследовали местность от экопоселения «Ажек» по хребту Ажек в сторону горы Сахарной и тропы вдоль реки Агвы вверх по течению. В 5:26 поиски шли в районе хребта Сабля и до реки Агва, с последующим спуском в сторону села Ореховка по левому берегу Агвы.
В 9:40 еще одна группа спасателей вышла в сторону хребта Алек для установки ретранслятора и обеспечения постоянной связи в зоне проведения поиска. Вторая продолжает обследование экопоселения «Ажек».
«Также группами Южного РПСО сейчас обследуются еще два маршрута. Первый — левый берег реки Агвы с дальнейшим переходом к ручью Сванидзе, экопоселению «Ажек» и затем, по реке Ажек, выходом на тропу, ведущую к горе Сахарной. Второй маршрут — истоки реки Ажек с переходом на реку Ушхо и спуском через верхние балаганы к реке Сочи», — сообщили 14 июля в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России.
Подростков пока не нашли. Поисковые работы продолжаются.