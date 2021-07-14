Двое подростков заблудились в горах Сочи

13 июля в 7:00 двое 16-летних подростков, один из них — сочинец, второй — житель Нижегородской области, ушли в однодневный поход на гору Сахарную. С собой у них был небольшой запас еды. Палатки, спальники и фонари они не брали. На учете в территориальных органах МЧС туристическая группа не стояла.

В 16:32 подростки позвонили родители и сообщили, что поднялись на вершину и находятся на высоте 1 тыс. 550 метров. Они рассказали, что планируют спускаться вниз, после чего перестали выходить на связь. Их телефоны недоступны.