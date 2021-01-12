В лесах Сочи за время каникул заблудились шесть человек, из них двое детей

За время каникул спасателям четыре раза поступило сообщение о заблудившихся в лесу людях. Пропавшими были как приехавшие из других городов туристы, так и жители Сочи.

На западном склоне горы Ахун нашли 36-летнего москвича, который получил травмы ноги и ключицы. Его транспортировали на носилках. В Адлерском районе, в районе Сухого каньона реки Псахо, заблудились две жительницы Уфы. А в Тисо-самшитовой роще повредила руку 33-летняя москвичка. Специалисты также помогли женщинам.

Кроме того, спасатели вели поиск двух подростков в горно-лесной местности около горы Пикет.

«К счастью, юные сочинцы смогли выйти из леса самостоятельно», — рассказали в инстаграме отряда 11 января.