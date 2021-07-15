Какие фильмы в Краснодаре можно посмотреть в кино с 15 июля

В кинотеатрах можно посмотреть черную комедию «Адский ад» (18+) про бывшего военного Рекса. Однажды герой зашел в банк, на который в это время на отделение напали вооруженные грабители.

Австралийский криминальный триллер «Город тайн» (16+) рассказывает о сотруднике полиции Аароне Фальке, который приезжает в родной город, где не был более 20 лет, на похороны друга Люка. По официальной версии последний убил своих жену и сына, после чего покончил с собой. Однако родные Люка исключают этот сценарий. Аарон начинает собственное расследование произошедшего.

Французский приключенческий боевик «Пороховой коктейль» (18+) — о девушке по имени Сэм, которая от матери унаследовала талант к заказным убийствам. Но однажды девушка из-за неповиновения боссу становится мишенью целой армии киллеров.

Кроме того, на экраны кинотеатров снова выходит культовый фильм Дэнни Бойла «На игле» (18+). Прокат приурочен к 25-летию картины.

Также в центре современного искусства «Типография» продолжается развлекательная программа KINOBALDEJ. 15 июля покажут шведский фильм «Туве» о создательнице знаменитых на весь мир муми-троллей. 17 июля можно будет увидеть российскую картину режиссера «Паркет».