Центробанк призвал простить долги пострадавшим от наводнений на Кубани и в Крыму

13 июля СМИ сообщили, что Банк России призвал простить долги пострадавшим от наводнений и не взыскивать с должников имущество, заложенное под кредиты

Напомним, в июне на Крым обрушилась непогода: в Ялте выпала месячная норма осадков, из-за ливней сошел оползень, затопило дома и упали деревья. В результате стихии восемь человек получили травмы. Дожди также затопили Керчь и Ленинский район.

Позже сильные ливни прошли в Краснодарском крае: из берегов вышло несколько рек, а федеральную трассу размыло . Основной удар стихии пришелся в ночь с 5 на 6 июля, после чего режим ЧС ввели в шести муниципалитетах. 7 июля в Краснодарском крае официально подтвердили гибель восьми человек во время наводнения.

13 июля издание РБК сообщило, что ряд банков, кредитных и микрофинансовых (МФО) организаций получили информационное письмо от Центробанка с перечнем особых мер в отношении пострадавших от наводнения.

Банки и МФО должны принять возможные меры по урегулированию обязательств по кредитам, «вплоть до прощения долга в особых ситуациях». Также рекомендуется не взыскивать у должников имущество и не учитывать эту реструктуризацию в качестве фактора, ухудшающего кредитную историю заемщика.

В ответ на запрос журналистов ЦБ подтвердили информацию и подчеркнули, что уже применяли такую практику для других регионов, пострадавших от стихийных бедствий.

Для получения помощи пострадавшие должны обратиться в свой банк или МФО и приложить подтверждающие документы. Однако перечень документов в письме ЦБ не приводится.