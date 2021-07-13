Центробанк призвал простить долги пострадавшим от наводнений на Кубани и в Крыму
13 июля СМИ сообщили, что Банк России призвал простить долги пострадавшим от наводнений и не взыскивать с должников имущество, заложенное под кредиты
Напомним, в июне на Крым обрушилась непогода: в Ялте выпала месячная норма осадков, из-за ливней сошел оползень, затопило дома и упали деревья. В результате стихии восемь человек получили травмы. Дожди также затопили Керчь и Ленинский район.
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Позже сильные ливни прошли в Краснодарском крае: из берегов вышло несколько рек, а федеральную трассу размыло. Основной удар стихии пришелся в ночь с 5 на 6 июля, после чего режим ЧС ввели в шести муниципалитетах. 7 июля в Краснодарском крае официально подтвердили гибель восьми человек во время наводнения.
13 июля издание РБК сообщило, что ряд банков, кредитных и микрофинансовых (МФО) организаций получили информационное письмо от Центробанка с перечнем особых мер в отношении пострадавших от наводнения.
Банки и МФО должны принять возможные меры по урегулированию обязательств по кредитам, «вплоть до прощения долга в особых ситуациях». Также рекомендуется не взыскивать у должников имущество и не учитывать эту реструктуризацию в качестве фактора, ухудшающего кредитную историю заемщика.
В ответ на запрос журналистов ЦБ подтвердили информацию и подчеркнули, что уже применяли такую практику для других регионов, пострадавших от стихийных бедствий.
Для получения помощи пострадавшие должны обратиться в свой банк или МФО и приложить подтверждающие документы. Однако перечень документов в письме ЦБ не приводится.
Отметим, что накануне в шести муниципалитетах Кубани начались выплаты пострадавшим из-за непогоды. Выплаты составляют 10 тыс. рублей на каждого члена семьи, зарегистрированного по месту жительства в пострадавшем домовладении и проживающего в нем. В случае частичной утраты имущества — 50 тыс. рублей, при полной — 100 тыс. рублей.
По информации краевой администрации, в Туапсинском районе материальную помощь уже получили 283 пострадавших. В Славянском — 411, в Северском — 377, в Сочи — 615, в Горячем Ключе — 319, в Геленджике — 31. Всего за выплаты пострадавшим власти региона выделили 445 млн рублей из краевого резервного фонда.
Портал Юга.ру связался с Людмилой Долженко, одной из пострадавших во время наводнения в Дефановке. Она сказала, что комиссия посетила село и местные жители при помощи юриста оформили документы на получение компенсации. На данный момент выплаты не поступили, а представители комиссии не назвали точных сроков перечисления средств.