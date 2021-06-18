В Ялте прошёл самый сильный за последние 100 лет ливень

Крым

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Юга.ру собрали информацию о том, что известно о подтоплениях в Ялте 18 июня

Напомним, накануне в Крыму было объявлено штормовое предупреждение. Гидрометцентр прогнозировал очень сильные дожди, град, грозы и ветер до 20-25 м/с. Из-за обильных осадков затопило несколько улиц Керчи.

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18 июня осадки обрушились на Ялту. Из-за ливней сошёл оползень на Южнобережном шоссе, затопило дома и упали деревья. С полуночи до 6:00 на город выпало 42 мм осадков — это месячная норма, передаёт ТАСС со ссылкой на Крымский гидрометцентр. С 10:00 в городе объявили чрезвычайную ситуацию.

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Спасатели эвакуировали 1492 человека, сообщает ГУ МЧС по республике Крым. Сотрудники ГИБДД перекрыли низменные участки, чтобы пассажирский транспорт не попал в зону подтоплений.

В результате ливней спасатели зарегистрировали 87 фактов подтоплений: большинство из них частные дома, также затопило 24 многоэтажки. На базе гостиницы «Авангард» развернули пункт временного размещения, в котором находятся 52 человека, девять из которых дети.

Также дожди подмыли опору системы газоснабжения. Без горячей воды остались 60 семей. Всего для ликвидации последствий подтоплений задействовано 690 человек и 87 единиц техники.

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В результате стихии восемь человек получили травмы, написала в фэйсбук мэр Ялты Янина Павленко. Всего на город выпало больше 135 мм осадков. По словам Павленко, подобная серьёзная ситуация возникла в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков.

Издание «Ялта 24» передаёт, что большая часть города обесточена и прекращена подача воды. На месте ЧП  работают все дежурные службы города — МЧС, Росгвардия, Черноморский флот, также в Ялту направлены все силы коммунальных служб Республики Крым.

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