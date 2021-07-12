Портрет Кадырова продают на аукционе за криптовалюту. В рублях придется отдать больше 80 млн

Портрет главы Чеченской республики выложили 8 июля на сайте Rarible. Это торговая площадка, где создатели могут продавать и продавать свои NFT. На лот наткнулся читатель Юга.ру и 12 июля написал об этом в редакцию.

«Если продадут, то это самая дорогая продажа в мире с лицом главы государства», — рассказал автор сообщения.

NFT — это цифровой сертификат, прикрепленный к уникальному объекту. Каждый NFT объект существует в единственном экземпляре, а вся информация об авторе, покупателе и операциях хранится в данных объекта. В форме NFT продают музыку, изображения, текст, видео и любой уникальный цифровой продукт.