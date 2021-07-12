Портрет Кадырова продают на аукционе за криптовалюту. В рублях придется отдать больше 80 млн
Изображение главы Чечни Рамзана Кадырова продают на аукционе за криптовалюту
Портрет главы Чеченской республики выложили 8 июля на сайте Rarible. Это торговая площадка, где создатели могут продавать и продавать свои NFT. На лот наткнулся читатель Юга.ру и 12 июля написал об этом в редакцию.
«Если продадут, то это самая дорогая продажа в мире с лицом главы государства», — рассказал автор сообщения.
NFT — это цифровой сертификат, прикрепленный к уникальному объекту. Каждый NFT объект существует в единственном экземпляре, а вся информация об авторе, покупателе и операциях хранится в данных объекта. В форме NFT продают музыку, изображения, текст, видео и любой уникальный цифровой продукт.
Автор создал портрет к грядущему дню рождения Кадырова — 5 октября главы Чечни исполнится 45 лет. Сейчас изображение можно купить за 510.76 ETH (эфириума). По нынешнему курсу к рублю это порядка 80 млн. Портрет уйдет покупателю, который предложит наибольшую ставку.
Как писали Юга.ру, сам Кадыров ранее высказывал заинтересованность в криптовалюте. Так, в 2018 году он рассказал об исследовании криптовалюты на халяльность и заявил о намерении приобрести долю биткоина, чтобы следить за развитием валюты. В том же году Кадыров и президент Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин договорились о создании в республике Евразийского майнингового пула.