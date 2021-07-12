В Краснодаре опрокинулась иномарка в результате ДТП

Краснодарский край

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Вечером 11 июля в Краснодаре на улице Захарова столкнулись два автомобиля

О происшествии порталу Юга.ру рассказал очевидец и прислал фотографию с места аварии. В пресс-службе УМВД по Краснодару уточнили, что ДТП случилось в 18:50.

По данным полиции, 31-летняя жительница Курганинска ехала за рулем Toyota Camry. На пересечении улиц Захарова и Станкостроительной она столкнулась с автомобилем Volkswagen под управлением 38-летнего анапчанина.

Из-за столкновения Volkswagen опрокинулся. В аварии никто не пострадал, сотрудники ДПС проводят проверку. Отметим, что фото с места аварии также опубликовали в инстаграме «Туподар». Автор поста искал свидетелей происшествия и видео с камер регистраторов, чтобы «восстановить справедливость». Журналист портала Юга.ру позвонила по указанному номеру, однако там отказались рассказывать подробности инцидента.

Напомним, утром 12 июля в Краснодаре на улице Красной произошло ДТП с участием трех автомобилей.

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