В центре Краснодара столкнулись три автомобиля

В Краснодаре утром 12 июля на улице Красной произошло ДТП с участием трех автомобилей

О ДТП в час пик на улице Красной сообщила «Комсомольская Правда — Кубань». Отмечалось, что из-за аварии движение автомобилей было затруднено.

Как уточнили порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД по Краснодару, авария произошла в 7:39. По данным полиции, 25-летний водитель Hyundai двигался по улице Красной со стороны Хакурате в сторону Северной. Он не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Daewoo Matiz, который ехал впереди него. После этого водитель Matiz столкнулся с другим Hyundai, ехавшим перед ним.

В ДТП никто не пострадал. Водителя Hyundai оштрафовали за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги. Ему придется заплатить 1,5 тыс. рублей.

Как писали Юга.ру, 8 июля на Южном обходе Краснодара в ДТП попали три большегруза и легковушка.