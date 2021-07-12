Курорты Кубани атаковали божьи коровки. Что вообще происходит?

Портал Юга.ру связался со специалистом и узнал, стоит ли туристам опасаться божьих коровок и чем вызвано их нашествие

Напомним, 9 июля в Анапе заметили нашествие божьих коровок на пляжах. Также телеграм-канал «Туподар» опубликовал видео из станицы Голубицкой с обилием насекомых на берегу. Местные жители активно снимают происходящее, а некоторые пожаловались на укусы. «Я впервые вижу такое за 12 лет!» — отметила в своем инстаграме блогер из Анапы Екатерина.

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Ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН, доктор биологических наук Анатолий Захаров в беседе с «Москва 24» заявил, что у насекомых сейчас брачный период. Через две недели часть божьих коровок отложит яйца, а часть умрет.

Портал Юга.ру связался с кандидатом сельскохозяйственных наук КубГАУ Александром Белым, чтобы выяснить, что происходит. По его словам, насекомые не представляют опасности для людей и животных. «Божьи коровки не кусаются. У них ротовой аппарат грызущего типа, то есть они грызут, но именно укусить человека не могут. Если у вас уже есть какие-то царапинки, то будет щекотно», — прокомментировал ученый.

Такое количество насекомых Белый связывает с увеличением популяции вредителей. Из-за потепления стало больше тли, а из-за этого увеличилось и количество божьих коровок, которые ими питаются. Это обычное природное явление, а божьи коровки помогают бороться с вредителями. Летом насекомые активно питаются тлей, набирают жировую ткань к зиме и размножаются. «Они помогают экологически чистой продукции», — рассказал Белый.

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