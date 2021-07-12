В Краснодаре можно будет привиться от коронавируса в ТРЦ «Галерея»

12 июля в ТРЦ «Галерея Краснодар» открылся самый крупный на Кубани мобильный пункт вакцинации

Напомним, в начале года в Краснодаре на Главной городской площади, в ТРЦ «Красная площадь», ТРК «СБС Мегамолл» заработали специальные мобильные пункты вакцинации. Позже пункт напротив мэрии перенесли на улицу Красную, 139, а затем — в бывшее здание института высшего сестринского образования на Комсомольской, 46. Еще один мобильный пункт открылся 25 июня на территории гипермаркета «Леруа Мерлен».

12 июля в торгово-развлекательном центре «Галерея Краснодар» на улице Володи Головатого, 313 открылся самый крупный в регионе мобильный пункт вакцинации. Он находится на третьем этаже во второй очереди ТРЦ и работает с 10:00 до 21:00. В день там смогут привиться до 1 тыс. человек, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

В пункте вакцинации работает несколько кабинетов, что позволяет врачам принимать одновременно пять человек и увеличить пропускную способность прививочного центра.

Чтобы сделать прививку, нужно предоставить паспорт, страховой медицинский полис и СНИЛС. Вакцинация бесплатная и добровольная. Каждому привитому выдают сертификат, по которому через 21 день можно получить второй компонент вакцины.

Таким образом, сейчас в Краснодаре работают следующие мобильные пункты вакцинации: в ТРЦ «СБС-Мегамолл» (с 10:00 до 21:00);

в ТРЦ «Красная Площадь» (с 10:00 до 21:00);

на улице Тихорецкой, 5/2 (с 9:00 до 21:00);

на парковке «Леруа Мерлен» на улице Покрышкина, 5 (с 9:00 до 21:00);

на улице Комсомольской, 46 (с 9:00 до 21:00);

в ТРЦ «Галерея Краснодар» (с 10:00 до 21:00). Всего в Краснодарском крае сделать прививку от коронавируса можно в 332 медицинских организациях. Адреса и график работы доступны на сайте регионального минздрава.

Читайте также: На Кубани ввели обязательную вакцинацию от коронавируса