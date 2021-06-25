В Краснодаре сделать прививку от ковида можно будет на парковке «Леруа Мерлен»

25 июня власти Краснодара сообщили адрес и время работы нового мобильного пункта вакцинации

Напомним, в начале года в Краснодаре на Главной городской площади, в ТРЦ «Красная площадь», ТРК «СБС Мегамолл» заработали специальные мобильные пункты вакцинации. Позже пункт напротив мэрии перенесли на улицу Красную, 139. В конце июня в Краснодарском крае ввели обязательную вакцинацию от коронавируса. В Роспотребнадзоре заявили, что необходимо привить не менее 60% работающих в сферах образования, общепита, торговли, сферы бытового обслуживания, туристической индустрии и транспорта. Постановление не распространяется на людей, имеющих противопоказание к прививке.

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25 июня в пресс-службе администрации Краснодара объявили об открытии ещё одного мобильного пункта вакцинации. Он расположился на территории гипермаркета «Леруа Мерлен» на улице Александра Покрышкина, 5 в районе Ближнего Западного обхода города. Он будет работать с 9:00 до 21:00. Время работы остальных мобильных пунктов вакцинации также продлили до 21:00. Ранее они закрывались в 17:00. Это было сделано для того, чтобы горожане могли привиться после работы.

Таким образом, в Краснодаре работают пять мобильных пунктов вакцинации: ТРЦ «СБС-Мегамолл» (с 10:00 до 21:00);

ТРЦ «Красная Площадь» (два пункта работают с 10:00 до 21:00);

ул. Красная, 139 (Совкомбанк) (с 10:00 до 21:00);

ул. Тихорецкая, 5/2 (с 9:00 до 21:00);

ул. имени Александра Покрышкина, 5, («Леруа Мерлен») (с 9:00 до 21:00).