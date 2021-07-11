В Краснодаре найдены тела зарезанной девочки и ее разбившейся матери

Проверяется версия о том, что женщина сама убила свою дочь, а потом покончила с собой

8 июля во дворе ЖК «Оникс» на улице Российской в Краснодаре был найден труп 34-летней женщины с травмами, характерными для падения с большой высоты. В тот же день в полицию обратилась другая женщина, постарше — она пошла в гости к своей дочери, чтобы узнать, почему та не отвечает на телефонные звонки, и нашла в квартире тело своей 5-летней внучки с многочисленными колото-резаными ранениями. И вскоре выяснилось, что разбившаяся женщина — как раз и есть та пропавшая мать.

В пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю отказались как-либо комментировать порталу Юга.ру версию о том, что 34-летняя женщина зарезала свою дочь, а потом покончила с собой, отметив, что «все обстоятельства еще предстоит установить». На данный момент по данным фактам возбуждено уголовное дело.

Отметим, что ЖК «Оникс» второй раз за месяц попадает в сводки происшествий: на прошлой неделе здесь поймали детей, которые кидались в прохожих кусками бетона с общего балкона.