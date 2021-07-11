В Курганинске открыли новый парк

Краснодарский край

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Облагорожены 1,4 гектара по обеим берегам реки Кукса

В центре Курганинска 10 июля был торжественно открыт новый парк, сообщает пресс-служба краевой администрации.

На берегу реки Кукса, неподалеку от пересечения улиц Первомайской и Пионерской, в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» было облагорожено более 1,4 га «диких» зеленых насаждений: установлены фонари, проложены тротуары, разбиты клумбы, отсыпаны набережные, построены перголы и детские площадки.

«Это уже четвертая общественная территория Курганинска, благоустроенная по нацпроекту», — сообщил вице-губернатор края Александр Трембицкий. И добавил, что в городе уже «начали реализацию проекта «Две зари», в рамках которого благоустроят городской пляж».

Ранее на этой неделе Юга.ру сообщали, что в Динской городской пляж не только открыли, но и освятили.

Благоустройство Курганинский район Парки

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