В Динской заработал пляж, который освятил местный батюшка

Краснодарский край

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6 июля в Комсомольском парке Динского района открыли пляж для купания на берегу реки

Об открытии пляжа 6 июля в Динской сообщил телеграм-канал газеты «РВС». В Комсомольском парке обустроили пляж для купания на берегу реки 1-я Кочеты. Объект проверили на все соответствующие санитарно-эпидемиологические нормы, была проведена экспертиза воды и песка.

На торжественное открытие пляжа прибыл отец Сергий из Свято-Троицкого храма. Он провел освящение всей территории, а директор парка Андрей Черных помог ему в этом деле.

Пляж работает с 10:00 до 20:00. Для безопасности посетителей все это время дежурят спасатели. Также на территории в рабочее время будет открыт туалетный модуль.

Пляжная зона бесплатна для посещения.

Напомним, в мае власти Краснодара сообщили, что в ближайшее время бассейны с пляжа на Затоне перенесут на территорию Рождественского парка в ЮМР.  

Благоустройство Динской район Пляжи РПЦ

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