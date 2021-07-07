В Динской заработал пляж, который освятил местный батюшка

6 июля в Комсомольском парке Динского района открыли пляж для купания на берегу реки

Об открытии пляжа 6 июля в Динской сообщил телеграм-канал газеты «РВС». В Комсомольском парке обустроили пляж для купания на берегу реки 1-я Кочеты. Объект проверили на все соответствующие санитарно-эпидемиологические нормы, была проведена экспертиза воды и песка.

На торжественное открытие пляжа прибыл отец Сергий из Свято-Троицкого храма. Он провел освящение всей территории, а директор парка Андрей Черных помог ему в этом деле.