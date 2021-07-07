В Динской заработал пляж, который освятил местный батюшка
6 июля в Комсомольском парке Динского района открыли пляж для купания на берегу реки
Об открытии пляжа 6 июля в Динской сообщил телеграм-канал газеты «РВС». В Комсомольском парке обустроили пляж для купания на берегу реки 1-я Кочеты. Объект проверили на все соответствующие санитарно-эпидемиологические нормы, была проведена экспертиза воды и песка.
На торжественное открытие пляжа прибыл отец Сергий из Свято-Троицкого храма. Он провел освящение всей территории, а директор парка Андрей Черных помог ему в этом деле.
Пляж работает с 10:00 до 20:00. Для безопасности посетителей все это время дежурят спасатели. Также на территории в рабочее время будет открыт туалетный модуль.
Пляжная зона бесплатна для посещения.
Напомним, в мае власти Краснодара сообщили, что в ближайшее время бассейны с пляжа на Затоне перенесут на территорию Рождественского парка в ЮМР.