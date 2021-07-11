По итогам Евро-2020 ФК «Краснодар» заработает 1,287 миллиона евро

Это компенсация за участие в турнире игроков, принадлежащих клубу

Сегодня вечером в Лондоне финальным матчем между сборными Англии и Италии завершится футбольный чемпионат Европы. Но уже известно, какие выплаты положены клубам, игроки которых участвовали в турнире.

Согласно подсчетам французской прессы, за каждого игрока сборной, вылетевшей после группового этапа, УЕФА выплатит по 225 тысяч евро, в 1/8 финала — по 279 тысяч евро, в четвертьфинале — по 315 тысяч евро. Эти суммы формируют на манер командировочных расходов — из расчета примерно в 5955 евро за сутки.

От «Краснодара» в Евро-2020 участвовали пять футболистов. Алексей Ионов и Матвей Сафонов вместе со сборной России вылетели по итогам группового турнира, шведы Маркус Берг, Кристофер Ольссон и Виктор Классон — после поражения от Украины в 1/8 финала. Таким образом, «быкам» причитается компенсация в 1 287 000 евро.

Также стоит отметить, что ФК «Сочи» получит 225 тысяч евро — от них на турнир ездил форвард Антон Заболотный.

А ранее на этой неделе в Министерство спорта РФ поступило предложение отнять у Галицкого стадион «Краснодар» и передать его в управление новой, специально созданной госкорпорации.