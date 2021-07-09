На курорты Кубани разрешили приезжать с ПЦР-тестом. Но прививку сделать все равно придется

9 июля власти Краснодарского края рассказали про очередные новые правила для туристов

Напомним, в июне губернатор Вениамин Кондратьев установил в крае ограничения для туристов. Так, с 1 июля гостиницы и отели принимают отдыхающих только со справкой о вакцинации или отрицательным ПЦР-тестом. С 1 августа туристы должны были предоставить справку о вакцинации либо медотвод и отрицательный ПЦР. На детей до 14 лет требования не распространяются. 9 июля Кондратьев рассказал, что совместно с вице-премьером Татьяной Голиковой решил изменить правила. Теперь с 1 августа отдыхающие могут заселиться с отрицательным ПЦР-тестом, но при условии, что в течение первых трех дней сделают прививку.

«Последние две недели мы фиксируем рост заболеваемости коронавирусной инфекцией: 5 июля подтвердились 214 новых случаев — это максимум за всё время с начала пандемии. В условиях ухудшения эпидобстановки на первый план выходит вакцинация», — написал Кондратьев в своем телеграме. Чтобы привиться смогли все отдыхающие, в отелях и санаториях откроют дополнительные пункты вакцинации. Сейчас на курортах работают 74 прививочных пункта. Новые правила вступят в силу после внесения изменений в постановление губернатора. Кондратьев подпишет документ в ближайшее время, сообщили в пресс-службе краевой администрации.