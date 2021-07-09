На курорты Кубани разрешили приезжать с ПЦР-тестом. Но прививку сделать все равно придется

Краснодарский край

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9 июля власти Краснодарского края рассказали про очередные новые правила для туристов

Напомним, в июне губернатор Вениамин Кондратьев установил в крае ограничения для туристов. Так, с 1 июля гостиницы и отели принимают отдыхающих только со справкой о вакцинации или отрицательным ПЦР-тестом. С 1 августа туристы должны были предоставить справку о вакцинации либо медотвод и отрицательный ПЦР. На детей до 14 лет требования не распространяются.

9 июля Кондратьев рассказал, что совместно с вице-премьером Татьяной Голиковой решил изменить правила. Теперь с 1 августа отдыхающие могут заселиться с отрицательным ПЦР-тестом, но при условии, что в течение первых трех дней сделают прививку.

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«Последние две недели мы фиксируем рост заболеваемости коронавирусной инфекцией: 5 июля подтвердились 214 новых случаев — это максимум за всё время с начала пандемии. В условиях ухудшения эпидобстановки на первый план выходит вакцинация», — написал Кондратьев в своем телеграме.

Чтобы привиться смогли все отдыхающие, в отелях и санаториях откроют дополнительные пункты вакцинации. Сейчас на курортах работают 74 прививочных пункта.

Новые правила вступят в силу после внесения изменений в постановление губернатора. Кондратьев подпишет документ в ближайшее время, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

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Отметим, что правила размещения для туристов неоднократно менялись. Изначально справки хотели требовать в детских лагерях, но сразу решили, что этого делать не будут. При этом возраст, с которого несовершеннолетние должны сдавать ПЦР, также менялся. Для отдыха в кемпингах справки были не нужны, но потом в оперштабе уточнили, что все-таки нужны.

Однако в действительности ограничения соблюдаются не везде. Это выяснила журналист портала Юга.ру, когда обзвонила несколько санаториев, кемпингов и гостевых домов.

Вакцинация Вениамин Кондратьев Коронавирус Курорты и туризм отдых Черное море

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