На Кубани зафиксировали 214 случаев COVID-19, больше всего заболевших — в Сочи

В Краснодарском крае 5 июля зарегистрировали рекордное число заболевших и умерших от COVID-19

По данным федерального оперштаба, в России за последние сутки положительные тесты на COVID-19 получили 24 тыс. 353 человека . В сводку попало еще 654 летальных случая среди пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирус».

Больше всего инфицированных выявили в Москве — 6 тыс. 557, в Московской области — 2 тыс. 651, в Санкт-Петербурге — 1 тыс. 828.

Вот как распределились новые случаи по югу России и регионам Северного Кавказа: Крым — 337, Ростовская область — 281, Краснодарский край — 214 , Дагестан — 168, Ставропольский край — 164, Севастополь — 121, Чечня — 65, Кабардино-Балкария — 46, Ингушетия — 36, Карачаево-Черкесия — 32, Адыгея — 31, Северная Осетия — 28.

Всего к 5 июля в России официально подтвердилось 5 млн 635 тыс. 294 случая коронавируса. За весь период зафиксировано 138 тыс. 579 смертей.

Как уточнили в оперштабе Кубани, из 214 новых заболевших 133 женщины и 81 мужчина, в том числе 8 детей . Возраст пациентов — от года до 92 лет.

Отметим, что это максимальное число инфицированных, зарегистрированных в регионе за сутки. Кроме того, 5 июля в официальную статистику по летальным исходам в Краснодарском крае попали 23 человека. Это тоже рекордный показатель.

Вот как распределились новые случаи COVID-19 по муниципалитетам:

Всего за время пандемии в Краснодарском крае положительные тесты на коронавирус получили 52 тыс. 903 человека, из них 3 тыс. 347 детей. Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. населения — 932,1.