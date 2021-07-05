На Кубани зафиксировали 214 случаев COVID-19, больше всего заболевших — в Сочи
В Краснодарском крае 5 июля зарегистрировали рекордное число заболевших и умерших от COVID-19
По данным федерального оперштаба, в России за последние сутки положительные тесты на COVID-19 получили 24 тыс. 353 человека. В сводку попало еще 654 летальных случая среди пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирус».
Больше всего инфицированных выявили в Москве — 6 тыс. 557, в Московской области — 2 тыс. 651, в Санкт-Петербурге — 1 тыс. 828.
Вот как распределились новые случаи по югу России и регионам Северного Кавказа: Крым — 337, Ростовская область — 281, Краснодарский край — 214, Дагестан — 168, Ставропольский край — 164, Севастополь — 121, Чечня — 65, Кабардино-Балкария — 46, Ингушетия — 36, Карачаево-Черкесия — 32, Адыгея — 31, Северная Осетия — 28.
Всего к 5 июля в России официально подтвердилось 5 млн 635 тыс. 294 случая коронавируса. За весь период зафиксировано 138 тыс. 579 смертей.
Как уточнили в оперштабе Кубани, из 214 новых заболевших 133 женщины и 81 мужчина, в том числе 8 детей. Возраст пациентов — от года до 92 лет.
Отметим, что это максимальное число инфицированных, зарегистрированных в регионе за сутки. Кроме того, 5 июля в официальную статистику по летальным исходам в Краснодарском крае попали 23 человека. Это тоже рекордный показатель.
Вот как распределились новые случаи COVID-19 по муниципалитетам:
- в Сочи — 31;
- в Новороссийске — 21;
- в Горячем Ключе и Апшеронском районе — по 18;
- в Краснодаре — 15;
- в Анапе, Выселковском и Красноармейском районах — по 13;
- в Славянском районе — 9;
- в Армавире и Темрюкском районе — по 7;
- в Туапсинском и Отрадненском районах — по 6;
- в Крыловском и Тимашевском районах — по 5;
- в Ейском, Калининском, Староминском и Тихорецком районах — по 4;
- в Геленджике и Белореченском районе — по 3;
- в Щербиновском и Павловском — по 2;
- в Кущевском районе — 1.
Всего за время пандемии в Краснодарском крае положительные тесты на коронавирус получили 52 тыс. 903 человека, из них 3 тыс. 347 детей. Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. населения — 932,1.
По данным регионального минздрава, выздоровели 45 тыс. 655 пациентов, скончались 3 тыс. 527 человек. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 78 пациентов, еще четверо — на ЭКМО. В стационаре с подтвержденным COVID-19 находятся 1 тыс. 800 человек, еще 1 тыс. 921 пациент лечится на дому.
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