Стоимость новых квартир в Краснодаре за год выросла на 10%

С 1 июля 2019 года строительство многоквартирных домов в России осуществляется по новой схеме финансирования — через эскроу-счета. Напрямую деньги дольщиков, которые переводятся на счета в банках, застройщик теперь не получает, а стройка осуществляется из средств банковского проектного финансирования.

Именно это обстоятельство, влияющее на себестоимость строительства, называют первым в списке причин подорожания недвижимости в Краснодаре. Рост цен за последние 12 месяцев составил порядка 10%, сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на результаты исследования консалтинговой компании MACON. Средняя стоимость квадратного метра в краевой столице теперь составляет 52,8 тыс. рублей. С начала же 2019 года рост цен составил 5,8%. Второй причиной аналитики консалтинговой компании называют рост процентов по кредитам и стоимость банковского обслуживания, а также баланс спроса и предложения на рынке, который позволяет девелоперам повышать ценник на новое жилье. Август текущего года и вовсе стал рекордным за всю историю рынка по величине ценника за квадратный метр нового жилья в Краснодаре.

Согласно информации аналитиков консалтинговой компании, сейчас в городе остаются нереализованными 53,5 тыс. квартир. Из этого количества 16,7 тыс. — это квартиры в проблемных объектах. Остального нереализованного объема хватит примерно на 1,5 года при стабильном уровне спроса.