В Лермонтово почти полностью отремонтировали трассу Джубга — Сочи, которая разрушилась при наводнении

Напомним, в селе Лермонтово в ночь с 5 на 6 июля из-за ливня вышла из берегов река Шапсухо, вода размыла федеральную трассу А147 Джубга — Сочи (10–11 км), смыла ряд построек между трассой и морем, часть дороги обвалилась. Движение было заблокировано.

Реверсивное движение по трассе открыли во второй половине дня 6 июля. Вечером того же дня реверс был снят и на трассе открыли двухполосное движение на оба направления: на Туапсе/Сочи и Джубгу.