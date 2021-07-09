В Лермонтово почти полностью отремонтировали трассу Джубга — Сочи, которая разрушилась при наводнении

Краснодарский край

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8 июля на участке трассы А147 в Лермонтово завершили первый этап аварийно-восстановительных работ

Напомним, в селе Лермонтово в ночь с 5 на 6 июля из-за ливня вышла из берегов река Шапсухо, вода размыла федеральную трассу А147 Джубга — Сочи (10–11 км), смыла ряд построек между трассой и морем, часть дороги обвалилась. Движение было заблокировано.

Реверсивное движение по трассе открыли во второй половине дня 6 июля. Вечером того же дня реверс был снят и на трассе открыли двухполосное движение на оба направления: на Туапсе/Сочи и Джубгу.

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По предварительным данным, паводок повредил участок трассы размером 150x15x2,5 метра, разрушил асфальтобетонное покрытие и основание дорожного полотна на площади 2 тыс. 250 кв. метров. Кроме того, повреждено уличное освещение и барьерное ограждение в зоне подтопления, где на пике глубина зашедшей воды достигала почти 1,5 метра.

8 июля дорожники рассказали о завершении первого этапа аварийно-восстановительных работ на участке трассы. За двое суток специалисты расчистили полосы дороги от грязевых наносов, ликвидировали размывы земляного полотна пострадавшего участка, продолжаются работы над его укреплением и стабилизацией.

На участке действует временная схема движения с временной разметкой, соответствующими знаками и обустройством участка техническими средствами, согласно схемы ГИБДД. Открыто движение по двум из трех полос, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

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