В Адыгее дали положительную оценку росту социально-экономического развития региона

Глава Адыгеи рассказал секретарю Совбеза о принимаемых мерах в республике по защите населения и объектов жизнедеятельности. В Адыгее провели паспортизацию объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта. Кроме того, осуществляется постоянный мониторинг соблюдения требований безопасности на объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения.

В рамках встречи они обсудили вопросы антитеррористической защищённости социальных и инфраструктурных объектов, туристической отрасли. Также были затронуты темы социально-экономического развития региона, продовольственной безопасности.

Также отметили положительную динамику социально-экономического развития республики. Валовой региональный продукт за 2019 год составил 132,2 млрд. рублей. За 2020 год ВРП предположительно составит 140 млрд. рублей с темпом роста 101,5%.

При этом индекс промышленного производства в Адыгее растёт и достиг в первой половине 2021 года 110,7%. Ведущей отраслью промышленности является производство пищевой продукции — на эту долю приходится больше половины объема промышленного производства. Объем производства продукции сельского хозяйства в 2020 году составил 31 млрд рублей — это 114,1% к 2019 году.