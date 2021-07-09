В лобовом ДТП на Кубани погиб двухлетний ребенок

ДТП случилось в 18:00 8 июля в районе 2 км автодороги «Подъезд к хутору Свободный» Усть-Лабинского района, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ 21124 выехал на встречную полосу и врезался в КАМАЗ с прицепом. В результате столкновения погибли водитель легкового автомобиля и его двухлетняя пассажирка. Еще один 11-летний ребенок доставлен в больницу.