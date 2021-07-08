На Южном обходе Краснодара в ДТП попали три большегруза и легковушка

О ДТП стало известно из соцсетей. Аварию сняли на видео и опубликовали пассажиры проезжающих мимо автомобилей

Столкновение произошло днем 8 июля на Южном обходе Краснодара. В отделе информации и общественных связей МВД по Адыгее порталу Юга.ру рассказали, что в аварии пострадали три грузовика и легковой автомобиль иностранной марки. Пострадавших нет. За медпомощью обратился только водитель «Газели», его отпустили на амбулаторное лечение.

Отметим, что по данным сервиса «Яндекс.Пробки» на Южном обходе загруженность магистрали к Тургеневскому шоссе составляет 10 баллов, что на 5 баллов выше обычного. Кроме того, на Южном обходе почти четыре часа держалась пробка длиной в 8,8 км от сервисного центра до улицы Адыгейской.