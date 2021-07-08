На Южном обходе Краснодара в ДТП попали три большегруза и легковушка

Краснодарский край

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8 июля под Краснодаром зафиксировали длинную пробку из-за массового ДТП с грузовиками

О ДТП стало известно из соцсетей. Аварию сняли на видео и опубликовали пассажиры проезжающих мимо автомобилей

Столкновение произошло днем 8 июля на Южном обходе Краснодара. В отделе информации и общественных связей МВД по Адыгее порталу Юга.ру рассказали, что в аварии пострадали три грузовика и легковой автомобиль иностранной марки. Пострадавших нет. За медпомощью обратился только водитель «Газели», его отпустили на амбулаторное лечение.

Отметим, что по данным сервиса «Яндекс.Пробки» на Южном обходе загруженность магистрали к Тургеневскому шоссе составляет 10 баллов, что на 5 баллов выше обычного. Кроме того, на Южном обходе почти четыре часа держалась пробка длиной в 8,8 км от сервисного центра до улицы Адыгейской.

Как писали Юга.ру, ДТП с участием самосвала произошло 2 июля в Краснодаре на Ростовском шоссе. В больницу доставили восемь человек. А в июне на трассе Майкоп — Кореновск водитель легкового автомобиля столкнулся с грузовиком и скрылся с места аварии.

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