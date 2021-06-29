Первый передвижной салон связи «МегаФона» заработал в Краснодарском крае

Мобильный офис продаж перемещается между населенными пунктами, где нет салонов связи. В каждой локации он задерживается на несколько недель. Автодом построили с нуля по проекту «МегаФон Ритейл» с энергоэффективной оргтехникой, системами освещения, охлаждения и отопления.

На площади 10 кв. метров представлено более 200 популярных моделей смартфонов, аксессуаров и портативной техники. Здесь же можно получить консультацию специалиста компании, приобрести и подключить сим-карту, цифровые продукты, финансовые услуги. Если нужного товара не найдется, сотрудники помогут оформить заказ из интернет-магазина.

«Сейчас сделать заказ в интернет-магазине «МегаФона» можно с доставкой в любую точку страны, а подключить услугу — удаленно через личный кабинет или контактный центр. Тем не менее некоторые абоненты для покупки или подключения услуг предпочитают личную консультацию специалиста. Новый розничный формат дает такую возможность. Кроме того, передвижные магазины позволяют нам измерить покупательский спрос в отдаленных локациях и запустить традиционные салоны там, где это необходимо», — рассказал коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон.

Проект запустился в Краснодарском крае, первой остановкой стала станица Елизаветинская с населением около 25 тыс. человек. Представители компании отметили, что салон популярен среди местных жителей и туристов: количество проданных сим-карт сопоставимо с показателями традиционных магазинов. Чаще всего клиенты интересуются сим-картами, аксессуарами и смартфонами.

«МегаФон» планирует запустить несколько десятков передвижных салонов в разных регионах России.